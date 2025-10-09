¿Cuándo será la audiencia de Omar Bravo y qué delito enfrenta el exjugador?

GENERANDO AUDIO...

Omar Bravo espera su audiencia. Foto: Cuartoscuro

Omar Bravo es acusado por haber abusado de una menor de 10 años, que actualmente tiene 17 años. La presunta víctima es hija de una expareja del exjugador.

La detención de Bravo ocurrió el pasado 4 de octubre cuando se encontraba en un establecimiento que frecuentaba y fue llevado al penal de Puente Grande, Jalisco.

¿Cuándo será la audiencia de Omar Bravo?

Juan José Soltero, abogado de la víctima de Omar Bravo, señaló que este viernes 10 de octubre “se tiene la continuación inicial de la persona imputada por este hecho de abuso sexual infantil y está fijada para las 9 de la mañana”.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el abogado reiteró que los abusos comenzaron en una reunión familiar, que empezaron con tocamientos hasta terminar en “cuestiones más fuertes”.

“Existen datos de pruebas muy contundentes que son demostrativos de este hecho que la ley considera como delito denominado abuso sexual infantil y que se agrava cuando tenía menos de 12 años” Juan José Soltero, abogado de la víctima de Omar Bravo

¿Cuál es el delito que enfrenta Omar Bravo?

El exjugador de las Chivas está señalado por abuso sexual infantil agravado, normalmente se le conoce como de ‘oculta realización’, esto quiere decir, que casi no hay testigos por su propia naturaleza, explicó el abogado.

El defensor aseveró que la víctima al ser menor de edad, las autoridades siempre le dan una “relevancia preponderante”, porque a veces es con lo único con lo que se cuenta.

El letrado destacó, además del testimonio de la víctima, de la madre, un dictamen psicológico que salió positivo, acorde a una persona violentada, también hay capturas de pantalla y un video grabado por la menor.

“El día de mañana debe venir sobrevenir una vinculación a proceso”, espera el abogado y señaló la celeridad con lo que las autoridades trabajaron para capturarlo a solo cuatro días de ser denunciado.

¿Cuánto años podría alcanzar, en caso de ser culpable?

El abogado explicó que Omar Bravo está acusado de abuso sexual infantil agravado, esto significa, que hubo un acto sexual, como tocamientos, pero sin llegar a la copula.

Y de acuerdo con el Código Penal de Jalisco, en caso de ser culpable, podría alcanzar una sentencia de entre tres y seis años de prisión.

Cabe recordar que Bravo estaba considerado para ser embajador del Mundial 2026, pero en caso de ser culpable se le quitará de la lista, adelantó Juan José Frangie, responsable del comité organizador del Mundial en la sede de Guadalajara.

Esto dijo el gobierno de Jalisco

El gobierno de Jalisco aseguró que no habrá protección para el exfutbolista, a pesar de su estatus como ídolo del equipo local de Guadalajara.

Jesús Pablo Lemus Navarro, mandatario estatal, lamentó la situación debido a que conoce al exjugador, pero sentenció que “el que la hace la paga”.