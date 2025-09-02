GENERANDO AUDIO...

Se viene el reembolso de boletos del América vs. Pachuca. Foto: Getty

El reembolso de boletos del América vs. Pachuca, partido que se jugó a puerta cerrada por seguridad el sábado 30 de agosto, es para esta misma semana, así lo informó el equipo azulcrema a través de sus redes sociales este martes 2 de septiembre.

La devolución del dinero es luego de el partido se jugó sin público por motivos de seguridad y orden público, priorizando la tranquilidad de vecinos y visitantes de la zona. De acuerdo con la alcaldía Benito Juárez, personal de seguridad del Club América excedió sus facultades al cerrar la calle de Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, lo que afectó a los residentes cercanos al estadio.

¿Cómo será el reembolso de boletos del América vs. Pachuca?

Todas las personas que tienen sus entradas para el partido de la Jornada 7, del torneo Apertura 2025, pueden hacer uso del reembolso. De acuerdo con el comunicado de prensa, la dinámica varía según el método de compra:

Compra con tarjeta de crédito o débito

El reembolso es de manera automática a la misma tarjeta de pago, no hay que acudir a la taquilla. El proceso es a partir del miércoles 3 de septiembre.

Compra en efectivo

Aquí sí es necesario acudir a taquilla 15 del Estadio Ciudad de los Deportes en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábado de 10:00 a 14:00 horas del miércoles 3 al viernes 12 de septiembre (excepto el domingo 7).

Condiciones para el reembolso

Para solicitar el reembolso, es importante presentar el boleto físico del partido y copia de una identificación oficial

Posterior a las fechas mencionadas, el reembolso es en las oficinas del Estadio Banorte, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, presentando los mismos requisitos del punto anterior

Para cualquier duda sobre el proceso de reembolso de boletos del América vs. Pachuca, los azulcremas señalan que el público se puede contactar con ellos a través de las cuentas de @AyudaAzulcrema en X, Facebook e Instagram.

¿Ya habrá publico en el América vs. Chivas?

Sí. El América vs. Chivas es con público en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes, luego de un acuerdo entre autoridaes y representantes del recinto, así como con el equipo de Coapa. Esto trascendió mediante un comunicado en redes sociales este martes 2 de septiembre.