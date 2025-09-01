GENERANDO AUDIO...

La Selección Mexicana jugará contra dos selecciones asiáticas. Foto: AFP

La Selección Mexicana comienza el mes de septiembre con mucha actividad y tendrá dos partidos amistosos de cara al Mundial 2026 contra Japón y Corea del Sur.

La convocatoria para encarar los siguientes dueles corresponden a la Fecha FIFA fue dada a conocer por el “Vasco” Aguirre por lo que espera que la selección ofrezca una buena actuación.

Los partidos se jugarán en Estados Unidos y te decimos cuándo y dónde ver los siguientes partidos de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México vs. Japón

Fecha y hora de México vs Japón ¿Cuándo? Sábado 6 de septiembre de 2025

Sábado 6 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿En dónde? Oakland-Alameda Country Coliseum de California

Oakland-Alameda Country Coliseum de California ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

México vs. Corea del Sur

Fecha y hora de México vs Corea del Sur ¿Cuándo? Martes 9 de septiembre de 2025

Martes 9 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Geodis Park, Nashville

Geodis Park, Nashville ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Los dos rivales son de lo más competitivo que tiene la AFC (Confederación Asiática de Futbol) y ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial del 2026.

César “Chino” Huerta es baja en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer este lunes 1 de septiembre dio a conocer que César Huerta será baja y se perderá los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que César Huerta causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los partidos de la Fecha FIFA”, informó a través de un comunicado la Federación Mexicana de Futbol.

El jugador presentó una sobrecarga muscular luego de la participación con su equipo el Anderlecht de Bélgica este fin de semana, por lo que decidieron darle descanso para su pronta recuperación.

“El futbolista mexicano presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, en el que disputó 73 minutos el día de ayer”, agregaron en el comunicado.

Asimismo, la Federación Mexicana confirmó que la ausencia del “Chino” Huerta no será cubierta por nadie más: “No será convocado ningún otro jugador para cubrir la baja de Huerta”.