Cuauhtémoc Blanco tunde a Nahuel Guzmán, le dice “payaso”

Cuauhtémoc Blanco, figura histórica del Club América, no solo festejó el décimo cuarto título de las Águilas en la Liga MX, sino que también lanzó críticas contundentes hacia los jugadores de Tigres, en especial hacia el portero Nahuel Guzmán, a quien tildó de “payaso”.

El “Cuauh”, conocido por su pasión y lealtad al americanismo, no dudó en expresar su alegría por el triunfo del América en la final frente a los Tigres.

Al ser abordado por los medios, Blanco no dejó pasar la oportunidad de reprochar la actitud de Nahuel Guzmán. “Ni me acuerdo cómo se llama el portero de Tigres, ¿cómo se llama? ¡Nahuel! Es un payaso, le voy a decir que es un payaso. Les gusta ser protagonistas, al portero le gusta y hasta se ve mal”, expresó Cuauhtémoc Blanco.

El exfutbolista, siempre comprometido con la defensa de los colores azulcremas, también criticó las declaraciones de Gignac sobre el retiro de Miguel Layún, afirmando: “Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América. No me gustaron las declaraciones que hizo de Layún. Calladito te ves más bonito”.

A pesar de sus críticas hacia Tigres, Cuauhtémoc Blanco reconoció el crecimiento del equipo regiomontano en las últimas décadas: “Tigres es un equipo muy grande también, es un equipo que ha invertido mucho, igual que Monterrey, Cruz Azul y Pumas, pero ahora les tocó perder”.

Con esta victoria, el América se consagra como el máximo ganador en el futbol profesional mexicano, alcanzando 14 campeonatos. Chivas le sigue con 12, Toluca con 10, Cruz Azul con 9, y Tigres se encuentra en la quinta posición con 8 títulos, empatado con León.