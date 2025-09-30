GENERANDO AUDIO...

Patricio Toledo mejora de salud luego de infarto. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

Patricio Toledo, exportero, ha mostrado una evolución favorable en su salud en las últimas 24 horas. La Universidad Católica de Chile, institución de la cual formó parte, indicó que se someterá a nuevos exámenes médicos para evaluar su posible traslado.

Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio el pasado domingo 28 de septiembre de 2025, durante su partido homenaje en un estadio de Santiago, Chile. Luego del incidente, el jugador fue reanimado exitosamente tras una atención oportuna, se recupera en la Clínica Universidad de los Andes.

¿Cuál es la situación del jugador Patricio Toledo?

De acuerdo con la Universidad Católica, el parte médico dio a conocer que Toledo ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a exámenes para verificar si puede ser trasladado a una unidad de menor complejidad.

La familia del exjugador ha mostrado tranquilidad ante la evolución:

“Asimismo, su familia nos ha transmitido su optimismo y tranquilidad ante la buena respuesta y el avance que ha presentado el exjugador”. Universidad Católica de Chile

La institución detalló que mantendrá informada a la gente y agradeció los deseos para su pronta recuperación:

“Reiteramos nuestros deseos de pronta recuperación y agradecemos las muestras de cariño. Seguiremos informando y haciendo llegar a Patricio Toledo los deseos de mejora que todos Los Cruzados y Las Cruzadas han enviado en estos días”. Universidad Católica de Chile

¿Qué le pasó al exarquero Patricio Toledo en el estadio?

Después de 11 minutos en el partido realizado en su honor, llamado “Adiós Capitanes”, en Santiago, Patricio Toledo se desvaneció bajo el arco y recibió asistencia médica inmediata.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Se informó que tuvo un paro cardiorrespiratorio, por el cual fue reanimado de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Universidad de los Andes, donde lo intervinieron para quitar la obstrucción de la arteria que provocó el paro.

Más tarde, se dio a conocer que el exjugador se encontraba estable, consciente y hablando.