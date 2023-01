¿Cuánto tiempo podría pasar Dani Alves en la cárcel por presunta agresión sexual?

Una jueza española dictó este viernes prisión preventiva sin fianza para Dani Alves, futbolista brasileño que fue rescindido de los Pumas de la UNAM, acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca de Barcelona en diciembre pasado. En Unotv.com te decimos cuál podría ser la sentencia del exjugador del Barça.

De acuerdo con AFP, la jueza avaló la petición de la Fiscalía, que horas antes había solicitado que el exjugador del FC Barcelona, quien alineó con Brasil en el Mundial de Qatar 2022, fuera enviado a prisión a la espera de juicio. De acuerdo con el diario El País, se tomó esta determinación por el alto riesgo de fuga considerando sus posibilidades económicas.

Dani Alves había sido detenido el viernes por la mañana tras ser citado para interrogarlo por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la capital catalana a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d’Esquadra, la Policía catalana.

El Código Penal de España dice que será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Aunque, si se confirma que hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, la condena sería hasta de 12 años:

De acuerdo con el recuento del diario español, los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de diciembre en Sutton, una discoteca elitista de la zona alta de Barcelona, Cataluña. La víctima, de 23 años, había acudido a la sala acompañada por dos amigas.

Estaban en la zona VIP con unos amigos mexicanos que las habían acompañado a subir cuando un camarero les pidió que lo acompañaran porque alguien quería invitarlas una copa. Allí estaban Dani Alves y un amigo. La víctima dijo que no conocía al jugador y, al preguntarle quién era, éste le contestó con ironía: “Soy jugador de petanca en L’Hospitalet de Llobregat”.

Alves cogió una mano de la víctima y la acercó a su pene. Después, la invitó a entrar al baño, donde se produjo la presunta agresión sexual. La chica ha explicado que trató de salir, pero Alves no se lo permitió y la penetró vaginalmente. La escena, que duró unos 15 minutos, fue muy violenta, ya que también se produjo un momento de forcejeo entre los dos.

Tras abandonar la zona VIP, la chica alertó de lo que había pasado y fue atendida en el hospital Clínic de Barcelona. Sólo dos días después, denunció los hechos ante los Mossos. El parte médico de lesiones, también incorporado a la causa judicial, es uno de los indicios que apuntan hacia una relación no consentida.

En un mensaje en video transmitido a la televisión Antena 3, el 5 de enero, Alves negó los hechos. “No la conozco, nunca la vi”, dijo de la denunciante. “Me gustaría desmentir todo”, añadió, confirmando que estuvo en la discoteca “disfrutando”, pero “sin invadir el espacio de los demás”.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”.

Dani Alves.