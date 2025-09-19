Dani Alves debe pagar a Pumas 2.25 mdd; TAS avala el monto por rescisión de contrato

GENERANDO AUDIO...

Dani Alves deberá pagar a Pumas. Foto: CUARTOSCURO

El futbolista Dani Alves deberá pagar a Pumas la cantidad de 2.25 millones de dólares como parte de la rescisión de su contrato, luego de los problemas de violación presentados en la ciudad de Barcelona, España, y luego denunciados ante la justicia.

Cabe recordar que el equipo mexicano fichó al brasileño en julio de 2022; sin embargo, tras darse a conocer lo sucedido en Europa, el jugador fue rescindido de su contrato con efecto inmediato.

Dani Alves debe pagarle a Pumas

Los del Pedregal reclamaban inicialmente la suma de 5 mdd, pero aunque el TAS reconoció la validez de la penalidad, redujo el monto y Dani Alves debe pagar a Pumas 2.25 millones de dólares.

La confirmación se comunicó a través del Laudo Final del proceso encabezado por el paraguayo, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, “En consecuencia, en uso de la discreción otorgada por el Artículo 163(3) del COS, la Formación Arbitral reduce la cláusula penal pactada al monto de USD 2.250.000“.

Caso Dani Alves

El caso de violación se produjo en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022, cuando el exfutbolista de los Pumas pasaba unos días en la ciudad, tras regresar del Mundial de Catar, que disputó con Brasil, y antes de regresar a México para reincorporarse al equipo universitario.

Alves y la denunciante se conocieron en una parte reservada de dicho negocio. El deportista estaba allí con un amigo, y la denunciante con una prima y una amiga. Tras invitarles champán, el futbolista habría invitado a la joven para ir a otra área exclusiva donde estaba un pequeño baño, en el que ocurrieron unos hechos sobre los que ambos discreparon en el juicio.

La primera parte del encuentro, cuando ambos se conocieron, quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no la segunda, la del delito en los baños.

Tiempo después, el caso salió a la luz y Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. El 25 de marzo de 2024 salió en libertad condicional, tras 14 meses, a cambio del pago de una fianza de un millón de euros.