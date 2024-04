Dani Alves y Joana Sanz se habrían reconciliado y pasean públicamente por Barcelona

Dani Alves, exfutbolista de Barcelona y Pumas, salió en libertad bajo fianza el pasado 25 de marzo. Casi un mes después, una revista española informó de una posible reconciliación con la modelo Joana Sanz, quien había dado indicios en el pasado de una separación por los cargos de violación que pesaban contra el jugador de 40 años.

La revista Diez Minutos de España compartió una serie de fotografías en la que se ve a Dani Alves y Joana Sanz paseando juntos por las calles de Barcelona, dando señales de una supuesta reconciliación entre la pareja.

La pareja se fue de compras y luego comió en un exclusivo restaurante del centro, de acuerdo con la publicación española, la cual también precisó que la mirada de Joana no dejó “rastro de dudas acerca de su amor por Dani“.

“La pareja comió en un restaurante en el centro de Barcelona y la modelo miraba embelesada al futbolista. Durante su paseo por las calles de la Ciudad Condal, se mostraron felices y enamorados”, escribió Diez Minutos en su edición del 16 de abril.

El 15 de marzo de 2023, casi dos meses después de que comenzaran las acusaciones y el proceso legal contra Dani Alves por un presunto caso de violación, Joana Sanz publicó un mensaje en donde sugirió su separación.

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

Joana Sanz