¿Qué le pasó a Daniel Ricciardo, expiloto de Red Bull? – Foto: AFP

Daniel Ricciardo, expiloto de la Fórmula 1 (F1) habría sufrido una lesión de clavícula tras un accidente de motocicleta en su natal Australia, según informó el portal especializado PlanetF1 este sábado 16 de agosto. El exconductor de Red Bull habría sido hospitalizado por lesiones menores.

Hasta el momento, ni el australiano ni su familia han confirmado o desmentido el supuesto accidente; sin embargo, el reporte surge unos días después de hablar por primera vez de su proceso de redscubrimiento tras dejar el mundo de las carreras.

¿Qué le pasó a Daniel Ricciardo, según PlanetF1?

El portal de automovilismo informó este sábado que Daniel Ricciardo circulaba por Daintree, en el norte de Queensland, Australia, cuando sufrió un accidente, del cual no se ofrecieron mayores detalles.

El expiloto habría sido trasladado al Hospital Mossman de Queensland, el cual ofrece atención de urgencias por accidentes, para recibir tratamiento, de acuerdo con PlanetF1.

Hasta el momento, no se ha ofrecido más información al respecto; sin embargo, el sitio web pudo saber que Daniel Ricciardo se encontraba con buen ánimo mientras recibía atención médica por su lesión.

Así va el primer año del australiano lejos de la F1

La noticia del supuesto accidente de Daniel Ricciardo llega cinco días después de que apareciera en la conferencia Ray White Connect en Queensland, en donde habló de su vida después de la Fórmula 1, según el portal Claro Sports.

“No me he afeitado, la barba es mi refugio ahora. Tras años de vivir a toda velocidad, he encontrado momentos de calma. He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no tuve un encuentro con osos grizzly”. Daniel Ricciardo

Asimismo, declaró al periodista Mel McLaughlin que ha aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar a su familia y amigos. “También estoy trabajando en ser menos egoísta y escuchar más a los demás“, remató.

El 22 de septiembre de 2024 no solo transcurrió el Gran Premio de Singapur, sino que fue la última carrera en la Fórmula 1 con el equipo de RB Honda RBPT.

Tras quedar en el lugar 18 de aquella carrera, fue sustituido por el joven Liam Lawson, lo que llevó al australiano a decirle adiós a su trayectoria como automovilista profesional con 35 años.

Cabe destacar que Daniel Ricciardo disputó 257 Grandes Premios de la F1 con Red Bull Racing y, recientemente, su nombre sonó para reforzar a la naciente escudería Cadillac, cuyo jefe de equipo Graeme Lowdon desmintió el supuesto interés.