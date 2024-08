Daniela Souza en Paris 2024: rompe el silencio tras ser eliminada

Breve participación de Daniela Souza en Paris 2024: AFP

Con mucha tristeza rompe el silencio Daniela Souza en Paris 2024 luego de caer y ser eliminada en su primer combate en taekwondo, esto como parte de la agenda programada de los mexicanos en los Juegos Olímpicos para este miércoles 7 de agosto.

¿Por qué fue eliminada Daniel Souza en el taekwondo de Paris 2024?

La participación de Daniela Souza en Paris 2024 fue acortada rápidamente luego de eliminada, tras la acumulación de 5 amonestaciones. Su combate fue ante la representante de Túnez, Ikram Dahri, como parte de los octavos de final en la categoría de los 49 kilos femenil.

Vive aquí los mejores momentos del combate de la mexicana:

Declaración de Daniela Souza luego de su eliminación en Paris 2024

Daniela Souza señaló que queda desconcertada luego de su eliminación en Paris 2024, pero no lo queda de otra que aprender de lo vivido y darle la vuelta a la página: “Perdí por amonestaciones, lo cual no me fue muy claro, porque por lo general cuando cometes 4 amonestaciones la juez te señala que ya llevas 4. Y bueno, eran los últimos segundos, soy consciente de que amonestan más porque lo que proponen es la combatividad; sin embargo, yo lo estuve proponiendo durante todo mi combate y también se me amonestó 2 veces. Di lo mejor de mí, me preparé muy bien no tengo nada que reprochar a la preparación, así el deporte, me toca aprender y pues a seguir adelante”.

Y es que todo transcurría con normalidad, pero justo al concluir el combate llegó la polémica pues la tunecina se percató que su rival mexicana había rebasado el límite permitido de amonestaciones, mientras la propia Daniela Sousa, y la jueza, no se habían percatado.

María del Rosario Espinoza explica la eliminación de Daniela Souza

La campeona olímpica de taekwondo en Pekín 2008, María del Rosario Espinoza explicó la polémica sobre la eliminación de Daniela Souza en Paris 2024, ya que ella y su rival de Túnez llevaban un round y un round ganados, “Cuando remonta el combate ella rehúye y le meten la cuarta amonestación, la juez de China no se da cuenta que Daniela lleva 4 amonestaciones, ni Daniel o el coach se dan cuenta, entonces faltando menos de un segundo cuando sale de nuevo y le hacen la quinta amonestación.”

Al no estar consiente del total de amonestaciones, y al terminar el citado round, la juez le da el gane a Daniela Souza y es ahí cuando la participante de Túnez hace ver el error: “la que se da cuenta es la chica de Túnez, le dice a su coach, pero su coach ya no tenía tarjeta, se da cuenta la mesa central y es cuando le dan el gane a la chica de Túnez”, destaca María del Rosario Espinoza.

¿Cómo fueron las amonestaciones de Daniela Souza?