Daniil Medvédev vs. Jannik Sinner: fecha, hora y cómo ver la final del Abierto de Australia 2024

Daniil Medvedev y Jannik Sinner en la final del Abierto de Australia | Foto: AFP

La final del Abierto de Australia 2024 está definida y enfrentará a Daniil Medvédev contra Jannik Sinner, en un duelo sorpresivo tras la inesperada eliminación de Novak Djokovic en semifinales. En Unotv.com te decimos cuándo y cómo ver el juego definitivo del torneo Grand Slam.

Medvedev vs. Sinner en la final del Australian Open 2024

¿Cuándo y cómo ver la final del Abierto de Australia 2024? ¿Cuándo? Domingo 28 de enero de 2024

Domingo 28 de enero de 2024 ¿A qué hora? Por definir

Por definir ¿En dónde? Rod Laver Arena en Melbourne, Australia

Rod Laver Arena en Melbourne, Australia ¿Cómo verlo? A través de ESPN y Star+

Sinner llega después de vencer a Novak Djokovic por 6-1, 6-2, 7-6 y 6-3. Por su parte, Medvédev derrotó en esta misma ronda a Alexander Zverev por 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 y 6-3.

La final del Abierto de Australia 2024 será histórica, pues tanto el ruso como el italiano buscarán ganar este torneo por primera vez en su carrera.

Cabe destacar que Zheng Qinwen y Aryna Sabalenka disputarán la final del Abierto de Australia este sábado 26 de enero.

Así llegó Daniil Medvedev a la final del Abierto de Australia 2024

La clasificación parecía lejos para Daniil Medvedev cuando cometió una doble falta en el ‘tie-break’ del cuarto set que dejaba a Zverev a dos puntos de su primera final en Melbourne.

Pero el alemán tembló y Medvedev aceleró para igualar 2-2 después de no haber tenido opciones ante el juego sin fisuras en la dos primeras mangas del tenista que eliminó a Carlos Alcaraz en la ronda precedente.

Tras caer en dos ‘tie-breaks’ consecutivos, el golpe emocional fue demasiado duro para Zverev, inferior en el set decisivo.

Medvedev buscará su segundo trofeo del Grand Slam, tras el US Open de 2021, ante Jannik Sinner (4º), que batió al número 1 y defensor del título Novak Djokovic.

Jannik Sinner cortó la racha de Novak Djokovic

Jannik Sinner puso fin este viernes a la racha récord de 33 victorias consecutivas en el Abierto de Australia de Novak Djokovic, truncando el intento del serbio de conquistar un inédito 25º Grand Slam para seguir reforzando su leyenda.

“Fue un partido muy duro (…) Empecé muy bien. Él falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba muy bien en la pista, así que intenté seguir presionando”. Janik Sinner

Por su parte, “Nole” reconoció que fue uno de sus peores partidos de Grand Slam. “”Me dominó completamente hoy. En cierta manera, me sorprendió mi nivel, en el sentido negativo. Creo que es uno de los peores partidos que he jugado en Grand Slam. No fue agradable para mí jugar así.”, señaló.

Jannik Sinner no sólo disputará su primera final del Abierto de Australia, sino que esta será su primera final de Gand Slam en toda su trayectoria.