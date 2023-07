David de Gea le dice adiós a Manchester United tras 12 años

David de Gea anuncia su salida de Manchester United – Foto: AFP

David de Gea, portero español de 32 años, anunció su salida de Manchester United tras 12 años de vestir la casaca de los “Red Devils“. A través de su cuenta de Instagram, el guardameta se despidió del equipo en el que se consagró, aunque no mencionó cuál será su próximo destino.

Así se despidió David de Gea de Manchester United

El multicampeón con Manchester United no seguirá jugando en Old Trafford a pesar de que seguía siendo considerado como el portero titular del equipo para el entrenador Erik ten Hag. Así lo dio a conocer el madrileño en sus redes sociales.

“Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los partidarios del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y reconocimiento por el amor de los últimos 12 años” David de Gea

Tanto en su fotografía principal como en su semblanza, recordó su etapa con Sir Alex Ferguson al mando, temporada en la que ganó su única Premier League. Cabe recordar que en ese equipo estaba Javier “Chicharito” Hernández como pilar del título.

David de Gea agradeció a la afición y a los miembros del club que lo acompañaron durante más de una década. “Me sentí increíblemente orgulloso cada vez que me ponía esta camiseta, para liderar el equipo, para representar a esta institución, el club más grande del mundo fue un honor que sólo otorga a unos pocos futbolistas afortunados”, escribió.

¿Cuál es el próximo destino del portero español?

A través de sus redes sociales, el guardameta que comenzó su carrera con Atlético de Madrid anunció que “es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío, para empujarme nuevamente en un nuevo entorno’. Sin embargo, no señaló cuál sería su próximo equipo.

Asimismo, no precisó si ya se acerca el retiro o si está planeando tomar un puesto directivo. Cabe destacar que David de Gea ya no es el portero titular de la Selección de España y a sus 32 años no se ve lejos que deje las canchas.

David de Gea, una leyenda de Manchester United

El actual entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, dio las gracias al arquero por sus servicios. “Se requiere una gran calidad y carácter para alcanzar el nivel para jugar un solo partido con este equipo”, comenzó. “Hacerlo 545 veces en 12 años es un logro especial, particularmente en la demarcación de portero, donde estás en la diana en cada partido”, añadió.

David de Gea mantuvo la valla invicta en 190 de esos 545 encuentros disputados con el United en todas las competiciones, lo que le valió para ganar en dos ocasiones el premio ‘Golden Glove‘ (‘Guante de Oro’) de la Premier League. Asimismo, ganó los siguientes títulos con los Red Devils:

1 Premier League (2012-2013)

3 Community Shield (2011, 2013 y 2016)

1 FA Cup (2015-2016)

2 Copas de la Liga (2016-2017 y 2022-2023)

1 UEFA Europa League (2016-2017)

El título que le faltó al ibérico fue la UEFA Champions League, torneo en el que nunca pudo alcanzar una final. Cabe destacar que Manchester United deberá buscar un reemplazo a la medida para cubrir este importante vacío en la portería de Old Trafford.

Cabe destacar que David de Gea fue cuestionado en múltiples ocasiones por la afición de los “Diablos Rojos” por no dar la talla en momentos definitivos. Sin embargo, en sus 12 años de trayectoria con el equipo, prácticamente siempre fue titular bajo entrenadores como Alex Ferguson, Jose Mourinho y David Moyes.