David Faitelson sufre agresión sexual y así lo relató

David Faitelson, periodista mexicano, acudió a sus redes sociales para denunciar una agresión sexual que sufrió en el Estadio Akron, ubicado en el municipio Zapopan, Jalisco, el pasado miércoles 5 de marzo de 2025.

Fue mediante un video subido a su cuenta de Instagram que el comentarista deportivo relató que el hecho sucedió en medio del tumulto que se generó cuando el partido de América contra Chivas terminó.

David Faitelson fue abordado por un grupo de fanáticos de ambos equipos, quienes comenzaron a pedirle fotografías; en ese momento, alguna persona le lanzó un vaso de cerveza, la cual le cayó en la cara.

Un aficionado del equipo América se quitó la sudadera y se la ofreció para secarse el líquido que le escurría. Fue ahí que alguien aprovechó para meterle la mano entre las piernas y apretarle los genitales.

“Lo del vaso de cerveza no fue lo peor; lo más pena tener que comunicar, pero que me siento en la obligación de hacerlo porque espero que no vuelva a suceder, y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Hubo un momento en el que sufrí una agresión sexual. Una persona metió todas sus manos entre mis piernas y empujó hacia arriba. Yo, prácticamente, di un salto para adelante; estuve a punto de caerme”

David Faitelson