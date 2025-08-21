GENERANDO AUDIO...

De esto se le acusa a Julio Cesar Chavez Jr. Foto: Getty Images

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón de boxeo Julio César Chávez, enfrenta un nuevo capítulo legal en México tras su deportación desde Estados Unidos.

El excampeón fue entregado a las autoridades mexicanas el lunes 18 de agosto y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en Hermosillo, Sonora.

Este miércoles 20 de agosto, se dio a conocer que un juez federal dictó prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. luego de ser deportado a Hermosillo, Sonora, y acusado de los delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, según confirmaron fuentes del poder Judicial Federal a Unotv.com.

Los delitos que enfrenta Julio César Chávez Jr. en México

Según la FGR, sobre Chávez Jr. pesa una orden de aprehensión emitida en enero de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo relacionan con una red dedicada al ingreso clandestino de armamento al país y a la fabricación de explosivos sin los permisos legales correspondientes.

A Julio César Chávez Carrasco, conocido con el alias de “El Junior”, se le dictó prisión preventiva en una audiencia que se desarrolló este lunes 18 de agosto de 2025 y concluyó pasada la media noche.

La defensa del imputado solicitó duplicidad, por lo que la siguiente audiencia será el próximo sábado 23 de agosto, al rededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México).

La investigación en Estados Unidos

El caso de Chávez Jr. también fue seguido de cerca por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos. En abril de 2024, el boxeador intentó cambiar su estatus migratorio solicitando la residencia permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense.

Durante ese proceso, las autoridades detectaron inconsistencias en su declaración y hallaron vínculos sospechosos con el Cártel de Sinaloa, debido a la relación previa de su esposa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque en un inicio no era prioridad de deportación, en junio de 2025 el DHS lo clasificó como “una amenaza grave para la seguridad pública”.

Arresto y deportación

El 2 de julio pasado, Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Marshals, y posteriormente quedó bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su proceso de expulsión.

De acuerdo con un comunicado oficial, el excampeón fue identificado como “extranjero ilegal” y se ordenó su deportación inmediata a México.

Situación actual en México

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que Chávez Jr. fue asegurado en el municipio de Ímuris, Sonora, a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto, y trasladado a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo.

Posteriormente, se reportó su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, aunque esto no ha sido confirmado por el gobierno federal.

Durante su conferencia matutina del 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que fue notificada de la deportación y llegada del boxeador a México, pero evitó dar detalles sobre el penal en el que se encuentra recluido.

Primera imagen tras su deportación

La embajada de Estados Unidos en México difundió una fotografía del traslado de Chávez Jr., con lo que confirmó su deportación para que enfrente en territorio mexicano los cargos que pesan en su contra.