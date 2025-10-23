Denuncias previas contra Omar “N” seguirán archivadas, confirma Fiscalía

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Las dos denuncias, que en su momento fueron presentadas contra el exfutbolista Omar “N” seguirán archivadas, confirmó este martes la Fiscalía del Estado de Jalisco. En rueda de prensa, el fiscal Salvador González de los Santos aseguró que no existe motivo legal para reabrir las carpetas, mientras el exjugador enfrenta otro proceso judicial por abuso sexual infantil agravado.

Una de las carpetas archivadas fue presentada en 2023, relacionada con un tema de paternidad. La Fiscalía determinó que no había delito que perseguir. La otra denuncia se interpuso en febrero de 2025, pero también se desechó por falta de elementos que la tipificaran como delito.

¿Por qué la Fiscalía no reabrirá las denuncias?

“Son dos carpetas que ya se encuentran archivadas”, dijo Salvador González. “La primera, de 2023, tiene que ver con un tema de paternidad; se resolvió en su momento que no había delito que perseguir. La segunda se presentó este año, pero también se determinó la abstención de investigar porque los hechos que se denunciaban no configuraban delito alguno”.

El fiscal fue cuestionado sobre la naturaleza del caso más reciente, pero se negó a revelar detalles, argumentando que la denunciante pidió privacidad total sobre su identidad y los hechos.

En cuanto al proceso judicial vigente, el funcionario indicó que el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria. La defensa del exjugador de las Chivas ha presentado pruebas que están siendo evaluadas, pero hasta ahora no se ha promovido ningún recurso legal contra la vinculación a proceso.

“Se otorgó un mes para concluirla, y la defensa ofreció algunos datos de prueba que están siendo analizados. Hasta ahora, no hay ningún recurso que se haya interpuesto hasta ahorita”, declaró González.

¿Dónde está recluido Omar “N”?

Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad en Jalisco, informó que Omar “N” se encuentra estable y que no hay reportes de amenazas en su contra. “No hay información de que esté mal. Se encuentra bien, en el momento procesal que ya conocen. No hay reportes de amenazas, y todo transcurre normalmente”, explicó.

El exfutbolista permanece en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, donde seguirá en prisión preventiva oficiosa al menos hasta el 10 de abril de 2026, fecha límite que estableció el juez para esta medida cautelar.

Omar “N” fue un reconocido delantero de equipos como las Chivas del Guadalajara y la Selección Mexicana. Actualmente enfrenta cargos por abuso sexual infantil agravado, un delito grave que lo mantiene privado de la libertad desde hace varios meses. Aunque la defensa ha presentado elementos a su favor, las autoridades han reiterado que el proceso continuará conforme a derecho.