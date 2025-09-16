GENERANDO AUDIO...

Carro alegórico de deportistas en el Desfile Militar 2025! | Foto: Agustín Velasco

El carro temático de los deportistas militares de alto rendimiento del Ejército Mexicano lució este martes 16 de septiembre durante el Desfile Cívico Militar 2025. Figuras del deporte como Osmar Olvera, María del Roario Espinoza y Alejandra Valencia presumieron sus recientes medallas en la Ciudad de México.

Cerca de 20 atletas que han tenido un año destacado desfilaron bajo el lema “El Ejército por la excelencia deportiva“, quienes saludaron a los asistentes con una sonrisa en el rostro y luciendo sus uniformes con los que triunfaron en sus respectivas disciplinas.

Los medallistas de clavados hacen su aparición en el Desfile Cívico Militar 2025

El cabo Randal Willars fue uno de los deportistas en el Desfile Cívico Militar 2025. El clavadista mexicano contribuyó a una participación histórica en el Mundial de Singapur 2025, en el que la delegación nacional cerró con un total de siete insignias

Randal Willars cerró con broche de bronce la actuación de la selección de clavados de México en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, luego de lograr el tercer lugar en la final varonil de plataforma 10 metros, con una puntuación total de 511.95.

El sargento Osmar Olvera no podía faltar en el Desfile Cívico Militar 2025. El clavadista mexicano de 21 años, fue elegido como el mejor clavadista masculino del Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025 por World Aquatics.

Cabe destacar que el mexicano obtuvo una medalla de oro y tres de plata en Singapur:

Oro en trampolín de 3 metros varonil

Plata en trampolín de un metro varonil

Plata con Juan Manuel Celaya en trampolín 3 metros sincronizado varonil

Plata de México ganó la plata en la final de Equipo Mixto de 3 metros y 10 metros

El cabo Juan Celaya es la pareja perfecta de Osmar Olvera, pues ambos consiguieron la medalla de plata en trampolín de 3 metros sincronizados masculino en Singapur 2025.

Por esta razón, también tuvo su lugar asegurado en el carro temático del Desfile Cívico Militar 2025.

La sargento Gabriela Agundez, clavadista mexicana, también desfiló este 16 de septiembre.

Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez se llevaron la plata en Singapur 2025 dentro de la prueba de trampolín de 10 metros sincronizados femenino.

Los deportistas del Ejército en el Desfile Cívico Militar 2025

El Sargento Germán Sánchez, clavadista y conferencista mexicano, fue parte del carro temático del Ejército Mexicano durante el Desfile Cívico Militar.

A sus 33 años, puede presumir ser un doble medallista olímpico tras conseguir la plata en plataforma sincronizada en Londres 2012 y la plata en plataforma en Río 2016.

La cabo Blajaith Aguilar también desfiló en la Ciudad de México. Cabe destacar que es la primera entrenadora en la historia de la gimnasia rítmica mexicana en llevar a un equipo a los Juegos Olímpicos.

Bajo su mando, Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Sofía Flores y Dalia Alcocer fueron las primeras integrantes en llevar la gimnasia rítmica mexicana a unos Juegos Olímpicos en la modalidad conjunto en París 2024.

El sargento Carlos Sansores, competidor de Tae Kwon Do, es una de las figuras modernas de este deporte, pues participó en París 2024 luego de obtener u subcampeonato mundial y un oro panamericano en 2023.

A través de sus redes sociales, el mexicano que apareció este martes en el Desfile Cívico Militar ha expresado su intención de participar en Los Ángeles 2028.

Cabo Adirem Tejeda, gimnasta mexicana, fue parte de la selección mexicana de Gimnasia Artística que cerró el Campeonato Panamericano 2025 con una plata en cinta por equipos, donde finalizó en el segundo lugar con un total de 20.350 puntos, por detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos.

El conjunto mexicano estuvo integrado por Adirem Tejeda, Ana Sofía Flores, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Karen Villanueva.

Dalia Alcocer, gimnasta mexicana que también ganó la plata en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2025 estuvo de la misma manera en el Desfile Cívico Militar de este 16 de septiembre.

Cabo Leslie Soltero, taekwondista participó este año en los Juegos Mundiales Universitarios de Verano Rin-Ruhr y cosechó la medalla de bronce en la categoría de -67 kilogramos en el Torneo Panamericano de Clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024.

La atleta ha expresado en reiteradas ocasiones su orgullo de pertenecer al Ejército Mexicano. En enero de 2024, recibió el reconocimiento al mérito deportivo por la participación histórica de México en los Juegos Panamericanos 2023.

La sargento Itzamary González, nadadora artística, puede presumir haber participado en París 2024 en rutina técnica por equipos; el equipo mexicano

Este no es el primer Desfile Cívico Militar en el que participa González, pues en 2024 también hizo acto de presencia. “Orgullosa de pertenecer al Ejército Mexicano“, dijo en aquel momento.

La sargento Fernanda Arellano, nadadora artística, fue parte del equipo en el que también compitió Itzamary González, ambas aparecieron juntas en el desfile de este 16 de septiembre.

El soldado Matías Grande, arquero mexicano, ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de la especialidad realizada en Madrid, España, donde obtuvo su tercera presea del circuito 2025 de World Archery.

El tiro con arco de México está en un momento dorado y el miembro del Ejército Mexicano es uno de los artífices. Por esta razón, desfiló en la Ciudad de México este martes.

México conquistó la medalla de oro en Tiro en la modalidad de Arco Compuesto en la primera parada de la Copa del Mundo Florida 2025.

Las mexicanas Dafne Quintero, Maya Becerra y Mariana Bernal derrotaron en la final a Italia por 233 – 225. El equipo europeo estuvo conformado por Elisa Roner, Marcella Tonioli y Giulia Di Nardo; Quintero estuvo en el Desfile Cívico Militar 2025.

La capitán Alejandra Valencia, arquera mexicana, ha tenido un año destacado, razón por la que apareció en el desfile del 16 de septiembre.

Junto a Matías Grande se llevó el oro en equipos mixto y, de manera individual, se colgó la plata en recurvo individual femenil.

La soldado Ángela Ruíz también desfiló por la Ciudad de México este martes. La medallista olímpica en tiro con arco, se llevó la plata en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad que se disputó en Winnipeg, Canadá.

Once días después de conseguir el oro en la prueba por equipos en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, la seleccionada de 19 años de edad obtuvo el metal argento tras caer en flecha de oro 5-6 ante la surcoreana Shin Seobhin en la final de recurvo sub-21.

La soldado Yareli Acevedo, ciclista mexicana, figuró en el segundo lugar del ranking mundial del ciclismo de pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras su actualización del 11 de agosto de este año.

La pedalista capitalina, campeona panamericana en Santiago 2023, también estuvo en este Desfile Cívico Militar 2025.

La teniente María del Rosario Espinoza también hizo acto de presencia este 16 de septiembre, es una de las taekwondistas más exitosas de la historia del deporte mexicano con tres medallas: un oro en Beijing 2008, una plata en Río 2016 y un bronce en Londres 2012.

Como parte del Programa Nacional de Activación Física para la Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la Clínica deTaekwondo 2025, encabezada por la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza, que reunió a más de mil 800 niñas y niños en la explanada del Monumento a la Revolución.

La sargento Daniela Souza, ganó la medalla de bronce en la categoría -49 kilos, su segunda presea internacional del año, en el Abierto de España de Taekwondo que se realizó en 2025 en La Nucia, Alicante.

La mexicana conquistó, en febrero pasado, la medalla de oro en el Abierto de Estados Unidos. La sargento se hizo presente en el desfile patrio en la Ciudad de México.

La subteniente Joana Jiménez, nadadora artística mexicana, no faltó al Desfile Cívico Militar 2025.

Junto a Diego Villalobos terminó en el quinto lugar, con 218.8959 puntos, en la final de dueto mixto técnico, que se realizó este miércoles, en el marco del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.