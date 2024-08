Descalifican a competidora afgana en Paris 2024 por “mensaje político”

Manizha Talash fue descalificada por un “mensaje político”. Foto: AFP

La bailarina afgana Manizha Talash, integrante del equipo de refugiados, quedó descalificada del breaking de los Juegos Olímpicos París 2024 por mostrar en el escenario una capa donde se leía “Liberad a las mujeres afganas”, informó este sábado la Federación Internacional de Danza Deportiva.

“Bgirl Talash ha sido descalificada por haber mostrado un mensaje político en su indumentaria, violando la regla 50 de la Carta Olímpica”, declaró la federación en un mensaje transmitido a la agencia AFP.

Esta regla impide a los deportistas expresar opiniones políticas en los Juegos Olímpicos. En el primer duelo de la jornada, la joven de 21 años se medía a la neerlandesa Bgirl India después de haber mostrado una capa azul con el mensaje.

Nacida en Kabul, ciudad que está bajo el régimen de los talibanes desde 2021, Bgirl Talash dejó su país para refugiarse en España con sus dos hermanos.

“No me fui de Afganistán porque tuviera miedo a los talibanes o porque no pudiera vivir allí. Me fui para hacer lo posible por las chicas de Afganistán, por mi vida y por mi futuro”, había declarado antes de la competición.

Talash descubrió el breaking en internet cuando tenía 18 años y participó en Paris 2024 mediante la cuota de universalidad, en la primera aparición de esta disciplina en el programa olímpico.

El viernes, en la Plaza de la Concordia, perdió en la primera ronda ante su rival neerlandesa, antes de la descalificación.

La japonesa Bgirl Ami, de 25 años, se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia de este arte de la danza que proviene de la cultura hip-hop.