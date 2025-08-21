GENERANDO AUDIO...

Violencia en la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Videos que se han difundido en redes sociales muestran como aficionados que asistieron al partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Independiente y la Universidad de Chile, terminaron siendo desnudados y golpeados.

Versiones preliminares refieren que los agredidos fueron aficionados de la U. de Chile. Los hechos se registraron en las gradas del Estadio Libertadores de América, el hogar de los Diablos Rojos, en el sur de Buenos Aires, Argentina.

“Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.

Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas.

Precaución: Imágenes fuertes.

Suspenden partido por violencia en Chile

Debido a la violencia, el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido.

Los graves incidentes se registraron en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

“El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes”, publicó Independiente en X.

La Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue “cancelado”.

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

Presidente de Chile condena violencia

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, condenó la violencia en el partido entre Independiente y la U. de Chile.

En redes sociales, Boric señaló que lo ocurrido en Avellanada “está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

El mandatario aseguró que la justicia deberá determinar los responsables.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, escribió Gabriel Boric en “X”.