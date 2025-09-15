Diablos Rojos logra el bicampeonato de la LMB tras barrer a Charros en la Serie del Rey 2025

GENERANDO AUDIO...

Los capitalinos logran su título 18 | Imago7

Los Diablos Rojos del México se coronaron bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol 2025 tras vencer 7-3 a los Charros de Jalisco, completando un barrido de 4-0 en la Serie del Rey. Desde el primer lanzamiento, los ‘Pingos’ demostraron su poder ofensivo con imparables de José Marmolejos, Robinson Canó y Allen Córdoba, combinados con bases por bolas y errores aprovechados, lo que les permitió abrir tempranamente el marcador. A lo largo del partido, el pitcheo escarlata, culminado por Tomohiro Anraku, mantuvo bajo control a los Charros, mientras la defensa realizaba jugadas clave que cerraron cualquier intento de reacción. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA