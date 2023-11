Diana Nyad, quién es la mujer en la que se inspiró la película de Netflix

Diana Nyad cruzó de Cuba a la Florida nadando. Foto: AFP

La película “Nyad” de Netflix ha sido un éxito al contar la historia de la nadadora Diana Nyad, una deportista de edad avanzada, que marcó un hito en el deporte al cruzar de Cuba a la Florida nadando, por eso te contamos quién es esta aclamada atleta.

La película “Nyad” se centra en narrar el intento de la deportista Diana Nyad de atravesar a nado los casi 180 km de distancia entre Cuba y Florida, reto denominado “el Everest de la natación”.

El desafío lo intentó en varias ocasiones, su primera oportunidad fue en 1978 a los 28 años, dos veces más en 2011 y finalmente lo logró en 2013 a los 64 años.

La película se inspira en el libro de memorias “Find a Way: One Untamed and Courageous Life”, editado en inglés por Pan Books, en el que la nadadora recuerda cómo fue el momento en el que completó la hazaña.

La historia de Diana Nyad

Diana Nyad es una nadadora de largas distancias que a sus 60 años y tres décadas después de abandonar el deporte profesional, se propone cumplir el reto que no pudo lograr que es nadar los casi 180 km entre Cuba y Florida.

Sin embargo, el desafío tuvo un final agridulce, porque nunca fue ratificado por la WOWSA (World Open Water Swimming Association; Asociación Internacional de Natación en Aguas Abiertas) ni recogido en el Guinness de los Récords.

La WOWSA explicó no se había reconocido la marca porque no se establecieron reglas para ratificar el acto deportivo; el apartarse de los estándares de las travesías tradicionales del Canal de la Mancha; la decisión de declarar un récord después de la natación sin haberla ratificado formalmente y, finalmente, que se declaró que se habían seguido las normas de la Asociación de Natación en Aguas Abiertas del Estrecho de Florida (FSOWSA), que no existía formalmente en el momento en que Diana Nyad hizo la hazaña.

En declaraciones a Los Angeles Times, la propia Diana Nyad declaró: “pensé que habíamos proporcionado todas las pruebas que necesitábamos. Y tal vez tenía demasiada arrogancia, como, ‘No necesito demostrarle esto a nadie’. Ese es mi mal. Pero no era para ofuscar las reglas. Nunca nos dijeron: ‘Tienes que hacer esto o no serás ratificado'”.

El New York Times, después, explicó que el reto de Nyad suscitó las dudas de sus compañeros nadadores, que se preguntaron si realmente estuvo sin ayuda todas esas horas en mar abierto, con su equipo observando.

Sin embarazo, la postura de Diana Nyad siempre ha sido la misma y ha negado cualquier acusación de haber hecho trampas: “Soy una persona absolutamente honesta que nunca engañó a nadie en toda mi vida, cuando alguien hace algo que ha estado tratando de hacer durante mucho tiempo y sabes lo difícil que es, es lógico. Espero que no cuestionen si soy una persona honesta”, dijo.

La película “Nyad”

La cinta “Nyad” ha sido un éxito en Netflix; cuenta con la presencia de dos actrices de la talla de Annette Bening (nominada para cuatro Oscar) y Jodie Foster (ganadora de dos Oscar y nominada en otras dos ocasiones) y muestra la la historia de superación de una deportista de edad avanzada.

En palabras de la directora Elizabeth Chai Vasarhelyi, “estoy harta de que internet ataque a mujeres con las ideas claras, francas y dueñas de su destino. Hicimos todo lo posible para que la película reflejara cómo Diana estuvo a la altura. Nuestro concepto de ‘una historia real’ es defender esta idea de nuestra verdad”. Y, para juzgarlo, nada mejor que ver esta notable película.