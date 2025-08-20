GENERANDO AUDIO...

Comienza a definirse el futuro de Julio César Chávez Jr. | Foto: Cuartoscuro

Un juez federal dictó prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. luego de ser deportado a Hermosillo, Sonora, y acusado de los delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, según confirmaron fuentes del poder Judicial Federal a Unotv.com.

En una sesión pública llevada a cabo en el Centro Federal de Justicia Penal, un juez determinó la medida cautelar contra “El Hijo de la Leyenda”, quien fue detenido el 3 de julio en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa y deportado a México este lunes 18 de agosto.

Dictan prisión preventiva contra Julio César Chávez Jr.

A Julio César Chávez Carrasco, conocido con el alias de “El Junior“, se le dictó prisión preventiva en una audiencia que se desarrolló este lunes y concluyó pasada la media noche.

La defensa del imputado solicitó duplicidad, por lo que la siguiente audiencia será el próximo sábado 23 de agosto, al rededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México).

Chávez Carrasco fue deportado el 18 de agosto a través de la garita fronteriza Dennis Deconcini, tras ser requerido por autoridades mexicanas.

Al pugilista le imputan el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armas, municiones, cartuchos y explosivos.

Un breve recuento de la detención de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Carrasco fue detenido el pasado 3 de julio de 2025 en Los Ángeles, California, por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Tiene una orden de aprehensión activa en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Luego de que la autoridad estadounidense dijera que estaba afiliado al Cártel de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano contaba con una orden de aprehensión en nuestro país desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El 3 de julio, la FGR apuntó que Estados Unidos había iniciado el procedimiento para entregar a Julio César ‘C’ a México.

“Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México”. FGR

Finalmente, el lunes 18 de agosto, Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y puesto a disposición de un Juez Federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El oficio revelaba que se le trasladó a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora.

La Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en el municipio de Ímuris, Sonora a las 11:53 horas del lunes. El detenido portaba un pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, según el oficio consultado por Unotv.com.

Durante la conferencia matutina de este martes 19 de agosto, el reportero de Uno TV Julio Sánchez cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el estado actual de Julio César Chávez Jr. y no confirmó ni desmintió su ingreso a un penal de máxima seguridad.

“Entiendo que fue deportado“, señaló la Jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional, al tiempo que reconoció que su administración fue notificada sobre su llegada a México.