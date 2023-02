¡Oficial! Diego Cocca es presentado como DT de la Selección Mexicana

Diego Cocca fue presentado oficialmente como el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso rumbo al Mundial de 2026, en relevo de Gerardo “Tata” Martino, quien consumó uno de los fracasos más grandes del Tricolor tras no superar la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador argentino que hizo historia con Atlas ganando el bicampeonato de la Liga MX fue el elegido por Jaime Ordiales, director deportivo de la Selección Mexicana y Rodrigo Ares de Parga, director de Selecciones Nacionales de México, para recomponer el rumbo del cuadro nacional.

“Me siento feliz, orgulloso y privilegiado de ser el director técnico de México. Para mí es muy importante por ser el seleccionador de este país que me ha dado muchísimo. Yo he venido de jugador hace 20 años y me ha abierto, las puertas, me ha hecho crecer como persona y como profesional, también como técnico”.

Diego Cocca