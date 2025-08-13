GENERANDO AUDIO...

Diego Cocca regresa al Atlas para una segunda etapa como entrenador. Foto: AFP

Atlas confirmó este martes el regreso de Diego Cocca al banquillo rojinegro, casi tres años después de su histórica primera etapa, en la que rompió un maleficio de 70 años sin título y llevó al equipo a un bicampeonato en la Liga MX.

El técnico argentino sustituirá a Gonzalo Pineda y asumirá el cargo a partir de la Jornada 5 del Apertura 2025.

El anuncio se hizo oficial mediante un video en redes sociales, en el que el club dio la bienvenida nuevamente al estratega.

En su primer ciclo Cocca logró dos títulos de Liga MX de forma consecutiva, el Campeón de Campeones y clasificó al equipo a tres liguillas seguidas. Además, dirigió 98 partidos con un balance de 37 victorias, 25 empates y 36 derrotas, transformando a un equipo que peleaba por no pagar la multa por la tabla de cocientes en uno de los protagonistas del futbol mexicano.

Su último partido en ese ciclo fue el 1 de octubre de 2022, poco después, dejó el cargo para tomar las riendas de Tigres de la UANL a partir del Clausura 2023. Su llegada a la institución felina generó expectativas, ya que la directiva buscaba estabilidad tras la salida de Ricardo “Tuca” Ferretti, quien había estado más de una década al mando.

Sin embargo, la etapa de Cocca con Tigres fue corta, apenas semanas después de iniciar su proyecto, recibió la oferta para dirigir a la Selección Mexicana, un reto que aceptó de inmediato.

En el Tri, Cocca buscó imponer disciplina y un estilo de juego ordenado, pero su gestión se vio marcada por la falta de resultados positivos. Dirigió partidos amistosos y el Final Four de la Nations League, donde México fue eliminado en semifinales con una contundente derrota 3-0 ante Estados Unidos, un resultado que precipitó su salida a tan solo unos meses de haber asumido el cargo.

Tras su paso por la Selección, el técnico argentino se aventuró en el futbol europeo con el Real Valladolid, en España. Su estadía fue breve y complicada, solo consiguió una victoria en ocho partidos y no pudo evitar el descenso del equipo a Segunda División.

Más tarde, fue anunciado como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba en su natal Argentina, pero el proyecto no terminó de convencerlo y dejó el cargo antes de debutar oficialmente.

Ahora, Cocca enfrenta un reto muy distinto al de su primera etapa con Atlas, sin referentes ofensivos como Julio Furch y Julián Quiñones, y con pocos remanentes de aquel plantel bicampeón, deberá trabajar con una plantilla más limitada.

El club atraviesa un momento complicado en lo deportivo y en lo institucional, ya que busca evitar la multa por la tabla de cocientes mientras sus dueños analizan la posible venta de la franquicia.

Su debut en este segundo ciclo será el próximo domingo ante Querétaro, curiosamente el mismo rival contra el que inició su primera etapa en agosto de 2020.

La afición rojinegra espera que, tal como sucedió hace cinco años, el técnico argentino vuelva a convertir a los Zorros en un equipo competitivo y protagonista.