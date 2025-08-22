GENERANDO AUDIO...

Medalla de oro para México en los Panamericanos Junior | Foto: X (@conadeoficial)

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se colgaron la medalla de oro este viernes tras dominar la prueba de dueto mixto de natación artística dentro de los Juegos Panamericanos Junior de Asención 2025. La dupla mexicana se adjudicó el primer lugar por más de 58 puntos de diferencia respecto a la segunda posición.

A un día de que termine la competencia en Paraguay, la delegación mexicana se coloca en el cuarto lugar del medallero con 115 medallas totales y 27 preseas doradas.

¡Una rutina histórica para Diego Villalobos y Nayeli Mondragón!

Nayeli Mondragón y Diego Villalobos alcanzaron la medalla de oro en natación artística en la categoría de duelo mixto rutina libre, venciendo a las duplas de Chile y Brasil.

Diego Villalobos / Nayeli Mondragón (México) Nicolás Campos / Theodora Garrido (Chile) Bernardo da Silva / Eduarda Mattos (Brasil)

Nayeli Mondragón y Diego Villalobos se coronaron campeones panamericanos junior gracias a la rutina en la que interpretaron un cover de “Roxanne” de The Police.

El dueto mexicano ganó la final de la competencia en el Centro Acuático Olímpico con un resultado de 313.1167 puntos, es decir, 58.2271 unidades por delante de los competidores chilenos.

Villalobos y Mondragón acumularon 158.4000 puntos en impresión artística y 154.7167 en elementos y terminaron la competencia sin penalizaciones.

Esta es la segunda medalla del día para la delegación mexicana en natación artística, pues Camila Argumedo y Daniela Ávila ganaron en la categoría de duetos con un total de 240.3692 puntos en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Camila Argumedo y Daniela Ávila superaron a las parejas de otros 14 países, dejando en segundo lugar al representativo de Estados Unidos, y en tercero a las canadienses. Su total de puntos consideró tres aspectos: impresión artística, elementos y penalizaciones.

¿Cómo va México en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 terminan este sábado 23 de agosto y México se encuentra en el cuarto lugar del medallero general por detrás de Brasil, Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia.

En total, la delegación mexicana cuenta con los siguientes resultados:

27 medallas de oro

44 medallas de plata

44 medallas de bronce

115 medallas totales

México se encuentra a once preseas aureas de Colombia, el tercer lugar del medallero, por lo que luce complicado que la delegación mexicana pueda subir de posiciones antes de que acabe la competencia.