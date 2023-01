Djokovic discute con juez por borrachos que lo estaban molestando en pleno partido

Novak Djokovic logró vencer a Enzo Couacaud en el Abierto de Australia. Foto: AFP

Novak Djokovic logró vencer el desconocido francés Enzo Couacaud en la segunda ronde del Abierto de Australia donde el serbio se vio “preocupado” por su muslo lesionado y además discutió con el árbitro por algunos borrachos en el público que los estaban molestando.

Parecía un trámite para Djokovic , nueve veces campeón en Melbourne y 21 veces ganador de Grand Slam, ante un rival de 27 años, situado en el puesto 191 de la clasificación ATP y con solo dos victorias en un grande en su carrera.

Sin embargo, el serbio, que se enfrentó a algunos seguidores ebrios y discutió con el árbitro, necesitó emplearse para cerrar en cuatro sets (6-1, 6-7 [5/7], 6-2, 6-0) un partido en el que volvió a sentir molestias en la pierna derecha.

Uno de los momento inusuales que solo podrían pasar con Djokovic llegó en el último set cuando el tenista se acercó al réferi central a discutir sobre unos aficionados borrachos que lo estaban molestando.

“Está muy borracho. Desde el primer punto me ha estado provocando. No está aquí para ver tenis, solo quiere meterse en mi cabeza. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Por qué no lo echas del estadio?” Dijo Djokovic al juez

Ante el enfado del serbio con los espectadores borrachos, cuatro aficionados, con cervezas en las manos, fueron escoltados por guardias de seguridad fuera del estadio.

Problemas en el muslo para Djokovic

Con claras molestias en el muslo derecho y enfadado con unos espectadores ebrios que, según él, lo perturbaban, Djokovic espantó las dudas y cerró en apenas 70 minutos los siguientes dos sets (6-1, 6-7 [5/7], 6-2, 6-0).

“Enzo se merece crédito, ha jugado un tenis realmente fantástico, especialmente en el segundo set”, dijo el serbio de 35 años. “Pero he conseguido responder en el tercer set y especialmente en el cuarto”, agregó.

“La situación con mi lesión no es ideal”, reconoció el serbio de 35 años al terminar el partido. “Estoy preocupado, no voy a mentir. Y tengo razón para estar preocupado”, continuó “Nole”, quien explicó que no está entrenando para proteger el músculo.