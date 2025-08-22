Donald Trump confirma fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump confirma fecha del sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron este viernes la fecha y el lugar en que se realizará el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

El anuncio se llevó a cabo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde ambos mandatarios coincidieron en destacar la importancia de este certamen, que será histórico al celebrarse de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El evento tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, capital estadounidense.

“Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante”, dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda “Trump tenía razón en todo”, en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo definirá los grupos de la primera fase del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes, lo que incrementa el número de partidos y países involucrados en comparación con ediciones anteriores.

Donald Trump el primer invitado a la final del Mundial 2026

Además de dar a conocer la fecha del sorteo, Donald Trump recibió un boleto gigante de manos del mismo Infantino, para el partido que definirá al campeón del próximo Mundial.

Infantino le dio a Trump un boleto simbólico. Foto: AFP

De esta forma, Washington se convertirá en el epicentro del futbol el próximo diciembre, en la antesala de un Mundial que promete ser histórico por su magnitud y por la unión de tres naciones en su organización.

¿Qué equipos ya están calificados al Mundial 2026?

Anfitriones (clasificación automática)

Estados Unidos

México

Canadá

Asia (AFC)

Japón

Irán

Australia

Corea del Sur

Jordania (primera clasificación en su historia)

Uzbekistán (primera clasificación en su historia)

Oceanía (OFC)

Nueva Zelanda

Sudamérica (CONMEBOL)

Argentina

Brasil

Ecuador

La próxima fecha FIFA del mes de septiembre definirá nuevas selecciones clasificadas al Mundial del 2026.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El Mundial de Futbol 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio del 2026 y en total habrá 16 sedes oficiales:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle.

México: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron), Monterrey (Estadio BBVA).

Canadá: Toronto (BMO Field), Vancouver (BC Place).

Formato de competición

Serán 48 selecciones participantes por primera vez en la historia y se dividirán en 12 grupos de 4 equipos; avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros, formando una ronda de 32.

A partir de ahí, se jugarán eliminatorias directas hasta la final, esto significa que el Mundial 2026 tendrá 104 partidos en total, mientras que antes eran 64.