Cabo Verde clasificó al Mundial 2026. FOTO: Getty | AFP

Cabo Verde clasificó a su primer Mundial en la historia rumbo a 2026, después de vencer 3-0 a Esuatini, y ahora el mundo se pregunta: ¿dónde se encuentra este pequeño país del continente africano?, en UnoTV te contamos los detalles.

Este pequeño archipiélago de islas volcánicas logró lo impensable en la clasificación de equipos, se convirtió en el tercer invitado del continente después de Jordania y Uzbekistán.

¿Dónde se localiza Cabo Verde?

Con el nombre oficial de República de Cabo Verde, este conjunto de islas se ubica en el océano Atlántico, frente a las costas de Senegal y Mauritania. En un mapa puede ser localizado a una latitud 16°00′ N y longitud: 24°00′ O.

Está compuesto por diez islas volcánicas y cinco islotes que, al combinar sus territorios, alcanzan una extensión de 4,033 km².

Es el archipiélago más meridional del conjunto de la Macaronesia, grupo de islas atlánticas de origen volcánico del que también forman parte Azores, Madeira y Canarias.

Cuenta con una población de poco más de 522 mil personas, la mayoría de habla portuguesa, según los últimos registros de 2023, informa la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

Datos interesantes de Cabo Verde

La capital de Cabo Verde es Praia, donde viven aproximadamente 142 mil habitantes, y su moneda es el escudo caboverdiano.

Más del 90% de los caboverdianos son de confesión católica. También existen otras confesiones cristianas como protestantes, adventistas y mormones.

El país se divide en 22 municipios, distribuidos de la siguiente forma:

Isla de Santiago : nueve municipios —Praia, Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Miguel y Tarrafal de Santiago

: nueve municipios —Praia, Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Miguel y Tarrafal de Santiago Isla de Santo Antão : tres municipios —Ribeira Grande, Paul y Porto Novo

: tres municipios —Ribeira Grande, Paul y Porto Novo Islas de São Vicente y Santa Lucía : conforman un único municipio —São Vicente

: conforman un único municipio —São Vicente Isla de São Nicolau : dos municipios —Ribeira Brava y Tarrafal de São Nicolau

: dos municipios —Ribeira Brava y Tarrafal de São Nicolau Isla do Fogo : tres municipios —São Filipe, Santa Catarina do Fogo y Mosteiros

: tres municipios —São Filipe, Santa Catarina do Fogo y Mosteiros Islas de Sal, Boavista, Maio y Brava: poseen un único municipio, con el mismo nombre que la isla

Su paso al Mundial 2026

De los nueve equipos africanos clasificados al Mundial 2026, Cabo Verde fue el que más llamó la atención.

Los llamados Tiburones Azules son el segundo país con menos habitantes en participar en el evento internacional que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos fueron los resultados de sus encuentros rumbo al Mundial 2026:

Cabo Verde 3-0 Esuatini

Cabo Verde 3-3 Libia

Cabo Verde 1-0 Camerún

La emoción fue tal durante el último encuentro decisivo que se declaró medio día festivo en el país, generando una celebración nacional sin precedentes.