Donovan Carrillo buscará su pase a los Juegos Olímpicos. Foto: AFP

El patinador mexicano, Donovan Carrillo buscará su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el próximo fin de semana en el Clasificatorio de Patinaje Artístico ISU Skate to Milano 2025 que se llevará a cabo en Pekín, China.

Este evento, los patinadores competirán por un total de 17 plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno, donde cinco son para la categoría individual masculino, cinco para individual femenino, tres para parejas y cuatro para danza sobre hielo, así lo destaca el sitio web de olympics.

Patinadores latinos y españoles en el clasificatorio olímpico

Individual masculino: Gabriel Martínez (Ecuador) y Donovan Carrillo (México)

Individual femenino: Sophia Dayan (Argentina) y Andrea Montesinos (México)

Danza: Sofía Val y Asaf Kazimov (España) y Harlow Stanley y Seiji Urano (México)

¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo buscará su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 el fin de semana. A continuación, los horarios del programa según el tiempo del centro de México:

Viernes 19 de septiembre

20:00 horas la prueba Individual Masculino, Programa corto

Sábado 20 de septiembre

23:45 horas la prueba Individual Masculino, Programa libre

¿Cómo ver la competencia de Donovan Carrillo?

De acuerdo con olympics, el clasificatorio de patinaje artístico, donde Donovan Carrillo buscará su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, se podrá ver en la señal de Sky México.

¿Cómo llega el mexicano al clasificatorio?

Donovan Carrillo será uno de los patinadores con más experiencia en individual masculino. A sus 25 años, ya hizo historia para nuestro país tras su participación en Beijing 2022.

Además, la temporada pasada logró el mejor resultado de su carrera con un onceávo puesto en el Cuatro Continentes 2025, el evento que reúne a los mejores patinadores de Asia, América, África y Oceanía.