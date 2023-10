Donovan Carrillo gana plata en Escocia con patines prestados… ¡la aerolínea perdió su equipaje!

Donovan Carrillo gana medalla de plata en su regreso a las pistas | Fotos: CONADE

Donovan Carrillo, patinador mexicano de 23 años, ganó la medalla de plata en el Trofeo Internacional de Escocia 2023 tras sumar 201.11 puntos contra 16 competidores de ocho naciones. El seleccionado nacional de patinaje artístico de México logró el segundo lugar a pesar de que la aerolínea en la que viajó perdió su equipaje.

Donovan Carrillo logra medalla de plata en su regreso a las pistas

El patinador jalisciense, Donovan Carrillo, consiguió su primer podio en eventos internacionales del año en el Tayside Trophy 2023, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Me siento muy contento con el resultado final que se obtuvo y también muy motivado, se tuvo un excelente puntaje, excelente resultado. Obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero muy contento y satisfecho con lo que logramos aquí y también listo y emocionado para las siguientes competencias”. Donovan Carrillo

Carrillo acumuló 73.36 puntos en su programa corto y 127.75 unidades en programa libre, en el que presentó una rutina al ritmo de los temas Bésame mucho, Historia de un amor y Cuba 2012, “que mereció la ovación del público presente”, según precisó la dependencia mexicana.

La medalla de oro fue para Mauricio Zandron de Austria, con 216.28 puntos, mientras el bronce correspondió al británico Ken Fitterer, con una puntuación de 191.00.

El mexicano triunfa con patines prestados

Donovan Carrillo sufrió la pérdida de su equipaje por parte de la aerolínea que lo trasladó a Europa para el Trofeo Internacional de Escocia. Por esta razón, el patinador sueco Oliver Praetorius apoyó al mexicano prestándole sus patines para poder competir.

El atleta mexicano agradeció a su compañero de profesión por el gesto: “Le agradezco enormemente por haberme prestado sus patines, ya que sin su apoyo y confianza ni siquiera hubiera podido competir. Se requiere de un gran corazón para hacer lo que él hizo y es algo que no cualquier persona hubiera hecho”, señaló en Instagram.

También precisó que el comité organizador le ayudó a encontrar un traje de competencia. Asimismo, reconoció que acoplarse a equipo ajeno representó un panorama complejo al que tuvo que reponerse.

“Traté de no pensar en eso, traté de solamente usar los patines, apretármelos muy bien y hacer los movimientos desde mis emociones, sensaciones que ya tengo registradas con mis patines y no poner mucha atención a que no eran los míos”, remató Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo se sobrepone a un año complicado

El Trofeo Internacional de Escocia 2023 sirvió para que el mexicano pudiera “obtener ranking”, de acuerdo con sus declaraciones. Asimismo, reconoció que debido a una cirugía del año anterior no pudo competir, provocando que esté rankeado “un poco bajo”.

“Justo esta competencia ayuda bastante a recuperar varios puntos y posicionarme mejor para, en el Campeonato Mundial, estar en un mejor grupo”, señaló Donovan Carrillo, quien tiene programadas dos competencias para inicios de 2024:

Campeonato Cuatro Continentes

Campeonato Mundial

Donovan Carrillo agradeció a la CONADE por apoyarlo en su “preparación en Toronto, Canadá“, previo a esta competencia clave rumbo a los torneos del próximo año.