GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo gana bronce. FOTO: AFP

Donovan Carrillo tras un brillante programa corto logró la medalla de bronce en el Patinaje Artístico Beijing 2025 y se aseguró una cuota olímpica para México en los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026.

“Es lo que soñaba, el objetivo por el que tanto he trabajado, así que estoy feliz de verlo hecho realidad”, declaró Carrillo a Olympics.com. “Estoy ilusionado con el próximo capítulo de este viaje”.

Donovan Carrillo y su camino olímpico

El jalisciense logró una puntuación de 222.36 puntos, gracias a los 84.97 puntos que le fueron otorgados por su ejecución en el programa corto y que se sumaron a 137.39 previos que obtuvo en el programa libre, lo que le permitió subir al podio y colgarse la medalla de bronce poniendo en alto la bandera mexicana.

El patinador conquistó con diversos temas como “My Way”, “Jaulhouse Rock”, “A Little Less Conversation” y “A mi manera”, lo que le permitió obtener uno de los cinco boletos que otorgaba la competencia para llegar a los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026.

La historia de Donovan hacia la victoria

El jalisciense hizo historia en Beijing 2022, donde alcanzó la final olímpica. Desde entonces, se trasladó a Canadá para preparar el nuevo ciclo invernal y continuar su evolución deportiva.

“Siento que mi personalidad ha evolucionado desde la última edición de los Juegos Olímpicos. Soy más feliz, más positivo y confío más en mí mismo, y creo que eso es clave para un deportista”, señaló a Olympics.

Parte de ese crecimiento lo atribuye a su equipo de trabajo en Canadá, integrado por los entrenadores Myke Gillman y Jonathan Mills, además de su compañera Andrea Montesinos.

Su transformación en Canadá

Carrillo afirma que su vida en Canadá le permitió redescubrir su pasión por el patinaje artístico. “Me inspira mucho trabajar con tantos grandes patinadores. Me hace aprender y disfrutar mucho”, expuso.

Aunque la cuota está asegurada, la decisión final de representar a México en Milano Cortina 2026 corresponde al Comité Olímpico Mexicano, que definirá a su delegación.

Inicios con obstáculos

Los comienzos de Carrillo no fueron sencillos: la falta de tradición en México en el patinaje artístico y la carencia de instalaciones complicaron su camino. Sin embargo, esas dificultades lo fortalecieron.

“Patinar en México, donde tan pocas personas creían en mi potencial, fue de lo más difícil. Pero esa fortaleza de luchar por mi sueño me permitió llegar a los Juegos Olímpicos”, relató.

Su arduo trabajo y dedicación le han permitido llegar a ser un referente en el patinaje artístico en México y ahora se prepara para otra contienda internacional.