¡Dramático! Chivas empata en los minutos finales ante Xolos

Chivas empata ante Xolos | Imago7

Las Chivas de Gabriel Milito tuvieron dos caras este viernes en la frontera, pues luego de ir perdiendo por tres goles en el Estadio Caliente, terminaron rescatando un increíble empate de 3-3 en los minutos finales, en uno de los compromisos que arrancaron la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado saltaron a la terreno de juego con el pie izquierdo, pues apenas al minuto de juego Richard Ledezma sufrió una fuerte lesión, por lo que tuvo que salir de cambio al minuto dos del encuentro, cediéndole su lugar a Alan Mozo. Inmediatamente de esta acción, cayó el primer gol de los Xolos, tras un disparo dentro del área de Gilberto Mora al 3′.

