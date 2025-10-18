GENERANDO AUDIO...

Choque de Norris y Piastri de McLaren en el sprint del GP de Estados Unidos.

Los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, chocaron al inicio de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos este sábado. Tras la coalición, ambos quedaron fuera de la contienda, lo que le dio la ventaja a Max Verstappen de Red Bull.

Los pareja de McLaren se estrellaron después de colisionar en la primera curva cuando Piastri fue tocado por Nico Hülkenberg de Sauber cuando intentaba recortar por debajo de Norris. El contacto lo catapultó hacia el coche de Norris.

El incidente obligó a ambos aspirantes al campeonato a abandonar el sprint del GP de Estados Unidos, con la intervención del Safety Car.

“Fue terrible, ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa”, dijo después el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown.

“Una locura. Nico chocó contra Oscar”. Zak Brown

En el violento impacto, una de las ruedas traseras del británico fue arrancada y rodó por la pista.

Aunque Piastri trató de mantenerse en la carrera, no llegó muy lejos ya que su suspensión delantera derecha estaba rota.

El español Fernando Alonso de Aston Martin fue otro piloto involucrado en el incidente y también abandonó.

¿Cómo quedó la carrera sprint del GP de Estados Unidos?

Max Verstappen venció la carrera sprint del GP de Estados Unidos, mientras que George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz Jr (Aston Martin) lo acompañaron en el podio.

Los mecánicos de McLaren disponen de unas pocas horas para reparar los autos de Piastri y Norris y que puedan participar en la clasificación para el GP de Estados Unidos del domingo.

Este triunfo infunde más esperanzas a Verstappen en su misión de acometer una histórica remontada en las últimas seis carreras del año y alcanzar su quinto título mundial seguido.

Con los ocho puntos que sumó en el sprint, el neerlandés se acercó a 55 unidades de Piastri y a 33 de Norris.