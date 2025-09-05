Dueños de palcos en el Estadio Banorte tendrán acceso gratis al Mundial de 2026

GENERANDO AUDIO...

Gran noticia para dueños de palcos en el Estadio Banorte. Foto: AFP

Los dueños de palcos en el Estadio Banorte podrán entrar totalmente gratis a los partidos que albergue este recinto sagrado del futbol mexicano, sobre el Mundial de 2026. Esta noticia fue confirmada por el director del estadio, Félix Aguirre durante una entrevista realizada en Radio Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, este viernes.

El director del estadio Banorte indicó que en total se tienen programados al menos cinco partidos en el “coloso de Santa Úrsula” que correspondente al máximo torneo de selecciones en el mundo.

Buena noticia para dueños de palcos en el Estadio Banorte

A falta de publicar el anuncio oficial (en sitio web o redes sociales), Félix Aguirre adelantó que se llegó a un acuerdo directamente con la FIFA para que cada uno de los dueños de palcos en el Estadio Banorte puedan gozar de sus derechos adquiridos, tiempo atrás, para ver sin costo los partidos mundialistas que ahí se disputen el siguiente año.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Habrá día feriado en CDMX por inauguración del Mundial 2026: Clara Brugada]

“Estamos en la etapa final de detalles pequeños que nos podrán en posibilidad de hacer un anuncio oficial durante el día de hoy (viernes), para garantizar a los titulares de palcos y plateas el uso y disfrute de sus títulos y del acceso al estadio durante el Mundial.” Félix Aguirre, director del Estadio Banorte

Habrá que cumplir con reglas y acreditaciones de FIFA

El director del Estadio Banorte también adelantó que los titulares de palcos y plateas también estarán sujetos a las reglas y acreditaciones que la FIFA establece, como el uso del FIFA ID.

¿Cuántos titulares de palcos tiene el Estadio Banorte?

Se estima que hay alrededor de 3 mil 500 dueños de palcos en el Estadio Banorte, por lo que ellos estarán en la posibilidad de ver posiblemente a la selección mexicana en la inauguración del Mundial 2026, que forma parte de los cinco juegos que tendrá el inmueble en CDMX.

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá comenzará a partir del 11 de junio de ese año, y concluirá con la gran final el 19 de julio. Esta edición será especial, por qué pasará a tener un formato con 48 selecciones (por primera vez), tras los 32 países que participaron en Qatar 2022.