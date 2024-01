Dwayne Johnson “La Roca” lanza mensaje a posible contendiente en la WWE

“La Roca” sorprendió cuando apareció en el Monday Night Raw. Foto: GettyImage

Dwayne Johnson “The Rock” regresó al Monday Night Raw después de siete años de ausencia para bajarle los sumos a Jinder Mahal en Day 1 y, de paso, lanzar una advertencia a Roman Reigns, líder de The Bloodline.

The People’s Champion salió en defensa del Universo WWE cuando este fue insultado por el Modern Day Maharaja, quien lamentó el rumbo que está tomando Estados Unidos.

El actor de Hollywood encaró al luchador canadiense que llegó con un papel en contra de Estados Unidos y lo comparó con su película “Baywatch” y le cantó una estrofa del himno nacional de los Estados Unidos.

“The Rock está muy orgulloso de ser estadounidense y muy orgulloso de decir finalmente, ‘The Rock ha regresado a San Diego’… Tú ya no eres más el Maharajá, ahora eres el mequetrefe del Día 1”, le dijo The Rock a Mahal en el micrófono.

Ahí fue cuando The Rock volvió por primera ocasión a Raw desde 2016 para poner en su lugar al gladiador de origen indio, pero cuando cerraba su discurso dedicó un dardo envenenado para The Head of the Table.

“San Diego, los amo. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando vaya a comer esta noche, ¿debería sentarme en la mesa, en la tabla de un bar, o en la cabeza de la mesa?”, mencionó en el micrófono ante una repleta Pechanga Arena en San Diego, California.

Tras lanzar dicho mensaje, el Campeón Universal Indiscutible WWW no ha hecho ninguna declaración al respecto del combate y solo se limitó a publicar un emoji en su cuenta de X, antes Twitter.

Ver más 😂 — Roman Reigns (@WWERomanReigns) January 2, 2024

Y posiblemente dicha pelea se realicé en The Showcase of the Immortals de este 2024.