Edson Álvarez se queda sin técnico en Fenerbahçe: despiden a José Mourinho

Edson Álvarez se quedó sin técnico en Fenerbahçe. Foto: AFP

El futbolista mexicano Edson Álvarez se quedó sin técnico en Fenerbahçe, luego de que su nuevo club despidió al portugués José Mourinho después de que perdió 1-0 en Lisboa ante el Benfica, lo cual impidió a los turcos estar en Champions League.

El jugador de la selección mexicana acabó de salir del West Ham United y llegó al equipo de Turquía como pedido del llamado “Special One”, por lo que deberá llenarle el ojo a quien quede como nuevo director técnico.

Fenerbahçe despide a José Mourinho

El entrenador José Mourinho vivió otra etapa complicada en su carrera. Después de haber sido cesado por la Roma, buscó un nuevo impulso en Estambul. Sin embargo, un año después fue despedido, ya que no consiguió ningún título durante su gestión, y así Edson Álvarez se quedó sin técnico en Fenerbahçe.

El golpe final lo recibió el pasado miércoles, cuando su equipo quedó eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones. El Fenerbahçe perdió 1-0 contra el Benfica, tras un empate 0-0 en la ida.

El resultado final tuvo un simbolismo especial, ya que el Benfica era el gran rival del Oporto, club en el que Mourinho se dio a conocer internacionalmente.

Fracaso en la liga turca

Más allá de la eliminación europea, Mourinho tampoco logró que el Fenerbahçe se quitara una sequía de títulos que se extendía desde 2014. Aunque el equipo seguía siendo el segundo con más campeonatos de Turquía, con 19, no pudo acercarse a su máximo rival, el Galatasaray, con 25.

Cuando llegó a Estambul, José Mourinho declaró que el principal objetivo era ganar la Süper Lig, pero aclaró que hacía “cero promesas” a los aficionados. A diferencia de su estilo habitual, más arrogante, se mostró abatido en sus últimas apariciones, donde recalcó las limitaciones de su plantel.

Balance discreto en Estambul

El balance del técnico portugués en el banquillo del Fenerbahçe terminó con 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Fueron cifras aceptables, pero insuficientes para un técnico con un palmarés de prestigio, quién acumuló anteriormente dos Ligas de Campeones, dos Europa Leagues, una Conference League y múltiples títulos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia y España.

A pesar de esa trayectoria, en Turquía no logró extender su legado ganador.

Polémicas e incidentes

Su paso por el Fenerbahçe también estuvo marcado por conflictos. En abril, luego de que perdió un derbi en la Copa de Turquía contra el Galatasaray, Mourinho protagonizó un incidente al agarrar la cara del entrenador rival. Dos meses antes, la federación lo sancionó con cuatro partidos y una multa, debido a críticas contra el arbitraje, en las que acusó a los jueces de favorecer al Galatasaray.

Una salida millonaria

Aunque la etapa terminó con frustración, Mourinho no se marchó con las manos vacías. El técnico, que se alojaba en el lujoso Hotel Four Seasons de Estambul, dejó Turquía con una indemnización de al menos nueve millones de euros, según la prensa local.

De esta manera, el llamado “Special One” cerró otra etapa turbulenta en su carrera, marcada más por polémicas que por logros deportivos.

¿Quién será el nuevo director técnico del Fenerbahçe?

Ahora que se sabe la razón por la que Edson Álvarez se quedó sin técnico en Fenerbahçe, de momento el club no ha emitido alguna decisión sobre quién quedó como nuevo D.T., ya que fue durante los primeros minutos del viernes que dio a conocer la salid del portugués.