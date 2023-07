Con dominadas en semáforos, Edson traza su camino al Mundial de Futbol Freestyle en República Checa

Edson Recillas domina el balón como pocos. El joven de 23 años sabe trucos que lo han llevado a participar en todas las categorías del futbol freestyle, o sea, el balompié que consiste en hacer toda clase de toques con una pelota.

Con un dominio del “lower”, “upper”, “sit down”, entre otros trucos, Edson ha recorrido el país compitiendo. Con humildad dice estar entre los mejores ocho de México y lo ha logrado dominando en semáforos y pidiendo dinero.

“Mi primer año fue de irme a todos los torneos que hubiera, igual pidiendo en el semáforo, yéndome a todos los torneos. En Veracruz fue mi primer torneo, en Córdoba, y me seguí así por todo México”, señala Edson.

Ahora, el objetivo del joven atleta es representar a México en el Mundial: “El abierto mundial de freestyle futbol va a ser en República Checa, es el 24 de agosto”, cuenta.

Con una cartulina, Edson sólo tiene los segundos que dura la luz roja de los semáforos en la Ciudad de México (CDMX), para impresionar a cambio de unas monedas.

“Inspiración no existe. La inspiración llega cuando lo haces y si lo haces todos los días, pues habrá un día de la semana en que llegue ahí. Igualmente, para juntar el dinero, es hacerlo todos los días, hay momentos en donde son 5 pesos al día y hay momentos donde tal vez lleves 200, 300 pesos al día, pero si no te paras ese día, no sabrás qué día te tocó”. Edson Recillas.

Con la camiseta de México bien puesta, el joven cuenta que su deseo es sobreponerse a lo que no pudo lograr.

“Mi familia paterna era de futbolistas, tal vez no famosos, pero futbolistas. Lo lograron, entonces yo soy como el que no lo logró y mi familia materna, pues buscan el otro Edson, el que es estudioso, el que es inteligente, tal vez incluso es eso lo que me inspira también”, narra el atleta.

A Edson también le gusta leer, escribir y quiere contar su propia historia: “En algún momento tal vez lo logre, tal vez no o tal vez siga escribiendo y tenga que contar la historia de ‘dentro de 40 segundos dentro de un semáforo'”.

Con sus 23 años, Edson Recillas Díaz de León nunca se queda quieto, va de semáforo en semáforo, por lo que si alguien quiere ver sus trucos de futbol freestyle es más seguro encontrarlo en sus redes sociales como EDSONMNK.