Eduardo Arce, DT de México Sub-20, destaca las ‘tarjetas verdes’: “Es la dinámica correcta”

GENERANDO AUDIO...

¿Qué piensa Eduardo Arce de las tarjetas verdes en el Mundial Sub-20? | Fotos: AFP

La Selección Mexicana participa en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, uno de los primeros torneos que ha implementado el Sistema de Revisión en Video (FVS por sus siglas en inglés), también conocido como la tarjeta verde. Eduardo Arce, entrenador del combinado juvenil tricolor, aseguró que se trata de la “dinámica correcta” para revisar jugadas polémicas.

Cabe destacar que el cuerpo técnico mexicano recurrió en múltiples ocasiones al FVS durante su más reciente encuentro contra España Sub-20. Se utilizó para revisar un posible penal a favor que no se concretó y para refutar una pena máxima a favor de “La Roja“, que terminó por confirmarse.

Aunque se le conoce como “tarjeta verde“, ésta también puede ser de color morado, según se ha visto en la actual Copa del Mundo Sub-20.

¿Qué piensa Eduardo Arce de la llamada “tarjeta verde”?

Eduardo Arce, entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, aprovechó su experiencia reciente con el FVS para señalar a Claro Sports que esta nueva implementación de la FIFA es “correcta”.

“Me parece que es la correcta dinámica, yo estoy a favor. Hay que ver cómo puede ir funcionando mejor”. Eduardo Arce, DT de México Sub-20

El estratega mexicano criticó que los árbitros pueden “ir al límite” de las jugadas para esperar a la decisión de los cuerpos técnicos y rectificar en la decisión luego de revisar la jugada en el video.

“Me parece que el primer penal es una jugada muy futbolera, un roce en el área que voy y la marco. Entonces, ya te predispones, y si no tienes las tarjetas ya va a jugar en contra del equipo al que le marcaron el penal”, dijo con respecto a una pena máxima que se marcó a España en primera instancia y luego se anuló.

Al respecto, Eduardo Arce destacó que, al darle la razón, se le regresó su “tarjeta verde” para volver a utilizarla más adelante.

¿Cómo funciona exactamente el FVS?

Con el sistema del Football Video Support (FVS), el primer entrenador del equipo (o, en su ausencia, el miembro del cuerpo técnico de mayor jerarquía en el área técnica) será el único que podrá solicitar la revisión de una jugada específica.

La solicitud de revisión deberá hacerse inmediatamente después del incidente, girando la mano con el dedo índice apuntando hacia arriba y entregando la tarjeta de solicitud de revisión al cuarto árbitro.

No obstante, todos los jugadores tendrán derecho a pedir al primer entrenador que solicite una revisión.

El sistema se limita a los “errores claros, obvios y manifiestos” y los “incidentes graves inadvertidos” en las siguientes situaciones:

Gol/no gol

Penal/no penal

Tarjeta roja directa (no segunda amonestación)

Fuente: FIFA

Al igual que en el VAR, el juez va a un monitor y ve una repetición del incidente en cuestión para tomar su resolución.

Los entrenadores pueden hacer dos revisiones por partido, aunque si se anula la determinación arbitral (es decir, la apelación tiene éxito), el oponente no pierde su solicitud y la puede volver a usar más adelante, según el portal Olympics.com.

Cabe destacar que el FVS no pretende suplantar al VAR, sino servir como un sistema que se pueda utilizar en competencias que no tengan los recursos para utilizar el Video Assistant Referee, según la propia FIFA.

“El FVS es una herramienta diseñada para asistir a los árbitros en las competiciones que disponen de pocas cámaras o recursos limitados”, declaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Este sistema sigue en fase de prueba

El Sistema de Revisión en Video comenzó como un concurso de innovación bajo la dirección de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA y, poco a poco, se ha probado en diferentes partes del mundo.

En agosto, la Serie C de Italia (tercera división masculina), la Liga F de España (máxima categoría del fútbol femenino) y la Primera Federación española (tercera división masculina) implantaron este sistema de manera continua.

Hasta ahora, ya se han disputado alrededor de 200 partidos con esta tecnología en la Serie C italiana, y este fin de semana se prevé que dé comienzo un ensayo en la Serie A femenina italiana.

En Brasil también se están llevando a cabo ensayos en la Copa Paulista y en la Copa de Brasil femenina.