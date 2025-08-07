IndyCar y Pato O’Ward reaccionan por imagen de ICE para promover centro de detención de inmigrantes

GENERANDO AUDIO...

Coche de la IndyCar (izquierda), vehículo generado con computadora (derecha.)

Pato O’Ward y la IndyCar reaccionaron sorprendidos por una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que promociona planes para un centro de detención de migrantes en Indiana denominado Speedway Slammer (Prisión de máxima velocidad), que incluye un auto con el mismo número del piloto mexicano.

“Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa”, dijo Pato O’Ward el miércoles durante una conferencia de prensa en Texas, donde se encontraba para promover la primera edición del Gran Premio de Arlington, que se celebra el próximo año.

“Estaba un poco sorprendido por las coincidencias de eso y, entiende, de lo que significa. No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente, por decir lo menos”. Pato O’Ward

En la imagen, generada por computadora por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y difundida a través de X este martes, se observa el coche de la IndyCar con el número 5, el mismo que usa Pato O’Ward. La foto promueve el proyecto para un centro de detención de migrantes que operaría el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

O’Ward dijo que no vio la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje de texto al respecto. “Realmente no he pensado mucho en ello porque creo que no quiero hacerlo”, afirmó.

Imagen del coche de Pato O’Ward es usada para reafirmar acciones del ICE. Foto: AFP

Pronunciamiento de la Indycar sobre el uso de su imagen

Indiana alberga el mítico circuito del Indianapolis Motor Speedway, y en donde IndyCar tiene su sede.

Tras darse a conocer la foto, la Indycar señaló que no tenían conocimiento de los planes para incorporar dicha imagen, agregando que no es parte de lo que buscan como organización.

“No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer”, indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles.

“Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto”. Indycar

¿Cómo es el auto de “ICE” que se basa en una imagen del vehículo de Pato O’Ward?

En la cuenta de X (antes conocido como Twitter) el Homeland Security publicó un auto basándose en una imagen del coche del piloto mexicano Pato O’Ward. Este monoplaza fue bautizado como The Speedway Slammer.

El automotor es mayormente blanco; sin embargo, destaca mucho la palabra “ICE” en color negro y en varias zonas del coche. Además, en la parte alta, cerca de la cabeza del piloto claramente se ve un número “5”, que es el que también utiliza el mexicano en sus competencias.

Incluso, para enfatizar más la imagen, se pudo el auto en una pista donde pasa junto a una barrera de contención también con la palabra “ICE”. Y en la parte exterior del circuito se puso la fachada de un centro de detención.

Sobre Pato O’Ward

Pato O’Ward nació en Nuevo León en 1999, pero desde niño se trasladó con su familia a Texas, donde creció. Comenzó su carrera en el automovilismo en 2013, compitiendo en categorías como Fórmula Renault, Fórmula LATAM, Pacific Fórmula y la F4 de Francia. Al cumplir 18 años ingresó a las divisiones menores en Estados Unidos, como la Indy Lights Championship, donde obtuvo el campeonato.

Debutó en la IndyCar en 2018, una categoría considerada la Fórmula 1 de Estados Unidos por su nivel de competencia. Actualmente, con 26 años, O’Ward se encuentra en el segundo puesto de la clasificación general por puntos.

El objetivo de The Speedway Slammer

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva asociación con el estado de Indiana para ampliar el espacio de detención de ICE en mil camas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) se asoció con el Departamento de Correcciones de Indiana y estas camas estarán disponibles en el Centro Correccional de Miami.

The Speedway Slammer albergará a algunos de los peores de los peores extranjeros ilegales criminales detenidos por ICE, señaló un comunicado.

Además, se mencionó que este acuerdo fue posible gracias al proyecto de ley One Big Beautiful. Esta ley financió totalmente el programa 287(g) y proporcionó fondos para asegurar 80 mil camas nuevas para que ICE los utilizara al detener y deportar inmigrantes a los que considera “lo peor de lo peor”.