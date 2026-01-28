El Barcelona golea al Copenhague y se mete de manera directa a los octavos de final de Champions League

GENERANDO AUDIO...

Barcelona avanza a los octavos de final | Reuters

El Barcelona aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 tras vencer al Copenhague 4-1 en el Camp Nou, dentro de la actividad de la jornada 8 de la fase de liga. El equipo catalán, que comenzó el partido fuera de los puestos de clasificación directa, necesitaba una victoria para mantenerse como firme candidato en la lucha por el pase, y a pesar de un inicio complicado, logró darle la vuelta al marcador y asegurar su lugar entre los mejores ocho equipos de la tabla.

