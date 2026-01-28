Próximos partidos

El Barcelona golea al Copenhague y se mete de manera directa a los octavos de final de Champions League

| 16:08 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
El Barcelona golea al Copenhague y se mete de manera directa a los octavos de final
Barcelona avanza a los octavos de final | Reuters

El Barcelona aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 tras vencer al Copenhague 4-1 en el Camp Nou, dentro de la actividad de la jornada 8 de la fase de liga. El equipo catalán, que comenzó el partido fuera de los puestos de clasificación directa, necesitaba una victoria para mantenerse como firme candidato en la lucha por el pase, y a pesar de un inicio complicado, logró darle la vuelta al marcador y asegurar su lugar entre los mejores ocho equipos de la tabla.

LEE LA NOTA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar:

FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso

Deportes

FIFA lanza canales de WhatsApp de ciudades anfitrionas del Mundial 2026: cómo registrarse, paso a paso

¿Qué es el patinaje artístico, disciplina en la que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

Deportes

¿Qué es el patinaje artístico, disciplina en la que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026?

No sólo Donovan Carrillo: los mexicanos que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Deportes

No sólo Donovan Carrillo: los mexicanos que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026