El Barcelona sufre pero se impone al Racing para avanzar en la Copa del Rey

El Barcelona se impone en la Copa del Rey | Reuters

Racing de Santander y Barcelona se enfrentaron en un tenso encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, que terminó con victoria para los culés por 0-2. El partido fue una verdadera batalla, con los locales mostrando gran determinación defensiva ante los azulgranas.

El primer tiempo estuvo marcado por una presión constante del Racing, que se sostuvo con solidez defensiva. A pesar de las embestidas del Barcelona, el equipo de José Alberto resistió con coraje y logró generar algunas ocasiones de peligro, aunque los culés dominaron la posesión del balón.

