El boxeador mexicano, Marco Alonso Verde, gana oro en los Juegos Panamericanos 2023

Marco Alonso Verde ganó la final de 71 kg. | Foto: Reuters.

El boxeador mexicano, Marco Alonso Verde, se proclamó campeón de los Juegos Panamericanos al ganar el oro tras vencer al ecuatoriano José Rodríguez en la final de la categoría varonil 71kg. Y es que, en todos sus combates en la justa, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa venció a sus rivales por decisión unánime, así lo informó el sitio deportivo Claro Sports.

Sobre su actuación, el mexicano dijo que “la pelea estaba cerrada, yo también la sentí en el primer round, igual el segundo, y ya en el tercero ya me sentí más suelto y mejor”.

“Fue una buena pelea, muy intensa. El público también como que estaba muy callado, viendo cualquier golpe que podría ser un golpe de nocaut, porque ya en nuestro peso los golpes duelen, pero se pudo lograr el objetivo” Marco Alonso Verde, boxeador mexicano

Y es que, aunque el peleador mexicano salió agresivo en el primer asalto de la final, esto lo cual lo dejó desprotegido ante un golpe del rival que se marcó como caída. Sin embargo, el pugilista no tuvo problemas para continuar con el combate y ganar el round a pesar de la caída.

“Se me escapó ahí ese golpe que me dio, pero eso no me impidió nada y salí con la mano en alto”, dijo el boxeador al término de la pelea.

De acuerdo con Claro Sports, para el segundo asalto, el boxeador ecuatoriano buscó atacar a Verde, pero el sinaloense contrarrestó todos los golpes con una buena defensa y al contraataque siguió conectando al pugilista sudamericano. Lo que le dio la ganancia.

En la tercera y última parte del combate, el peleador de Ecuador buscó ganar la pelea con ataques más descontrolados, los cuales Verde supo detener y aprovechar para conectar un golpe que le cortó la sien a su rival. Al final, el sinaloense ganó la pelea por decisión unánime.

“Me faltaba algo: cerrar con ese broche de oro”: Verde

Sobre su victoria, Marco Alonso dijo sentirse orgulloso de haber subido al podio.

“Un orgullo. Ahí estamos en el podio, creo que estamos detrás de Estados Unidos. Una medalla más de oro para México en general y a buscar ese primer lugar. Se la dedico a mi familia, a México y, por último a mí”. Marco Alonso Verde, boxeador mexicano

“Tenía el pase, pero sentía que me faltaba algo: Cerrar con ese broche de oro”, agregó.

Este es el noveno oro en boxeo en la historia de los Juegos Panamericanos para México. En cuanto al medallero general de la edición 2023 de los Juegos, la delegación azteca ocupa el segundo lugar del medallero.