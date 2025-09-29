El boxeador Terence Crawford es detenido a punta de pistola por policía en EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

El boxeador Terence Crawford sufre prave detención policial. Foto: AFP

El boxeador Terence Crawford, quien peleó con “Canelo” Álvarez hace unos días en Las Vegas, fue detenido, a punta de pistola, por un oficial de policía de Omaha, Estados Unidos.

Parte del acto pudo ser grabado por una persona que iba con el pugilista en un vehículo y que estaba sentado en la parte trasera, de ahí que la grabación se viralizó en las redes sociales y llegó a otras autoridades.

Video de la detención de Terence Crawford

El agente le apunta con su arma al boxeador Terence Crawford, quien sale del vehículo con cierta precaución. Luego de su salida, el deportista es puesto contra las puertas del auto y le pusieron sus manos sobre el toldo.

La acción llegó hasta el alcalde

Luego de que se viralizara la detención del pugilista, el alcalde John Ewing dijo que se enteró de lo sucedido y habló personalmente con el boxeador, pues reconoció la gravedad de lo ocurrido y la importancia de la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad.

Adicionalmente, también trascendió que el jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, se comprometió a realizar una investigación interna, donde se recopilará todos los aspectos del caso.

¿Quién es Terence Crawford?

El boxeador Terence Crawford nació en Omaha, Nebraska, el 28 de septiembre de 1987). Actualmente ostenta el título de campeón mundial en la división de peso supermediano.

Es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo WBA a partir de su triunfo en contra de Israil Madrimov en peso superwélter.

También es excampeón del WBO en la división wélter, el cual dejó vacante para subir al peso Superwélter. Del WBC, WBO, IBF, WBA y The Ring en la división superligero, los cuales dejó vacantes para subir al peso Wélter.

Es el primer Triple campeón mundial indiscutido de la Historia del Boxeo en la era de los cuatro títulos (CMB, AMB, FIB, OMB). Y hoy en día, es el número 1 de los rakings Libra por libra de ESPN y la revista The Ring. El sitio web Boxrec lo posiciona como Número 4.