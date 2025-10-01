El Copenhague cae ante el Qarabag en la Champions League; Rodrigo Huescas sale lesionado

GENERANDO AUDIO...

El Qarabag sigue demostrando su fortaleza en la fase de liga de la Champions League 2025-26 al vencer 2-0 al FC Copenhague en el Estadio Tofik Bakhramov. El partido, correspondiente a la segunda jornada, estuvo marcado por la lesión de Rodrigo Huescas, quien tuvo que abandonar el campo en camilla apenas al minuto 15. A pesar de los esfuerzos del conjunto visitante, el equipo azerí mantuvo su paso perfecto en la competencia, mostrando un fútbol sólido y efectivo desde el inicio.