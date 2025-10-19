El Cruz Azul supera al América y se queda con el Clásico Joven

GENERANDO AUDIO...

En medio del debate sobre la relevancia del Clásico Joven en el fútbol mexicano, Cruz Azul recibió a América en un Estadio Olímpico repleto para presenciar un duelo clave en la parte alta de la clasificación general. Ambas escuadras tuvieron ausencias importantes; la Máquina presentó una defensa inédita ante la baja de Piovi, además de las ausencias de Ditta y Mier por decisión de Nicolás Larcamón.

El encuentro comenzó con un Cruz Azul más propositivo, mostrando orden y dinamismo en su ataque mediante asociaciones que complicaron a la defensa azulcrema. América, en cambio, optó por un juego más directo, buscando constantemente a Rodrigo Aguirre como referente ofensivo. Pese al dominio celeste, fueron los de Coapa quienes abrieron el marcador: Brian Rodríguez aprovechó un trazo largo para quedar mano a mano ante Gudiño y definir con serenidad.

Sin embargo, la ventaja visitante duró poco. Un error en una pelota retrasada hacia Luis Ángel Malagón fue aprovechado por el ‘Toro’ Fernández, quien presionó, robó el balón y definió con potencia ante la salida del arquero para empatar el partido antes del descanso.

En el complemento, Larcamón ajustó su esquema para fortalecer el ataque ante un América que ya había perdido por lesión a Víctor Dávila y Alejandro Zendejas. Los cambios surtieron efecto, y Nacho Rivero, recién ingresado, aprovechó su primera oportunidad: dentro del área, giró sobre sí mismo y disparó al segundo poste para vencer a Malagón y sellar la remontada de Cruz Azul en un Clásico Joven que reafirmó su peso en el fútbol mexicano.

