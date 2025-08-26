El épico video con el que Cadillac anunció a Checo Pérez: Keanu Reeves le dio la bienvenida

GENERANDO AUDIO...

“Checo” Pérez llega a Cadillac. Escudería Telmex

Sergio “Checo” Pérez competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con la escudería debutante, Cadillac, la cual dio a conocer la llegada del mexicano acompañado de Valtteri Bottas con un video protagonizado por Keanu Reeves.

En en video de Cadillac, el actor de “Matrix” y “John Wick” les da la bienvenida a ambos pilotos con la frase: “We’ve expexting you” (“Los hemos estado esperando”).

El audiovisual comienza con un teléfono publico sonando, el cual hace referencia a la película “Matrix”. Posteriormente, una voz dice: “Pocos son escogidos, pocos son llamados”.

“Los padrinos de la gloria americana, los rockstars de la cultura. Cadillac ha definido el camino. Y ahora el camino más rápido de todos, no para una temporada, sino para el futuro”, dice el narrador

Y concluye con Keanu Reeves frente a Checo Pérez y Valtteri Bottas. “Los hemos estado esperando”, destaca el actor estadounidense.

Checo Pérez vuelve a la F1 tras ausentarse de la temporada 2025, luego de su salida de Red Bull.

El propio Checo Pérez también publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando su regreso al “Gran Circo” tras una temporada fuera de las pistas.

“¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por al apoyo que me han dado todo este tiempo estaré siempre agradecido”. Sergio “Checo” Pérez

Finalmente, el piloto señaló: “Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, fue el mensaje que el piloto mexicano posteó en sus redes sociales para confirmar su regreso a la F1″.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez regresará oficialmente a las competencias de la Fórmula 1 el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2026.

Dicho GP comenzará el viernes 6 de marzo, cuando el mexicano corra las Prácticas Libres 1 (PL1), la primera vez que se ponga frente al volante de la nueva escudería en competencia oficial.

Sin embargo, la primera vez que Checo Pérez se subirá al monoplaza de Cadillac será en los tests de pretemporada, de acuerdo con Claro Sports.

Para 2026, la FIA y la F1 confirmaron tres semanas de pruebas antes del arranque oficial de la campaña, para que los equipos se adapten a las nuevas regulaciones:

Primer test | Circuit de Barcelona-Catalunya | 26 a 30 de enero

Segundo test | Circuito Internacional de Bahréin | 11 a 13 de febrero

Tercer test | Sakhir | 18 a 20 de febrero

Fuente: Claro Sports

En la primera sesión, el equipo empezará a rodar el monoplaza para recopilar la primera información en pista; durante la segunda sesión, tendrán la posibilidad de trabajar contra el reloj en condiciones representativas, compararse con el resto de la parrilla y ajustar cada detalle antes del arranque del campeonato, de acuerdo con Claro Sports.