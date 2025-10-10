GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estrenó un nuevo atractivo que celebra la próxima Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, un balón monumental llamado “Trionda”, suspendido en la rotonda principal de la Terminal 2.

El enorme modelo fue fabricado por la empresa Mexecom, esta estructura fue diseñada para convertirse en un ícono del evento deportivo.

“Está construido en fibra de vidrio sobre una estructura de fierro rolado, recubierto con hule espuma de tres pulgadas y vinil autoadherible”, explicó Fernando Jiménez Vilches, director general de Mexecom.

El “Trionda” cuenta con un diámetro de 9.14 metros, 14.35 metros de perímetro y un volumen de 400 metros cúbicos.

Además, pesa 4.2 toneladas y se mantiene suspendido a 5.5 metros de altura, sostenido por 12 cables de acero.

Ya se respira el aire mundialista en México

Mide 9.14 metros de diámetro. Foto: Uno TV

Jiménez Vilches destacó que la instalación simboliza la emoción que ya se vive rumbo al Mundial 2026:

“Es un gran honor y un logro muy importante para la empresa y para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tener este ícono que representa el elemento más importante de una Copa del Mundo: el balón”.

Durante la justa mundialista, se estima que el AICM recibirá más de cinco millones de visitantes, por lo que ya se planean distintas activaciones y experiencias para los viajeros.

“Tenemos planeado poner una pantalla central donde la gente pueda ver los partidos mientras espera sus vuelos; son temas de activación”, adelantó Gilberto Argaiz, director comercial del AICM.

Con esta instalación monumental, el espíritu del Mundial 2026 ya comienza a sentirse desde el aire.