El mexicano Pato O’Ward es la estrella de rock de la Indy 500

Los fanáticos comenzaron a gritar dentro de un centro comercial en la Ciudad de México.

Dada la cantidad de gente apiñada en el edificio, con largas filas serpenteando por los pasillos, uno podría pensar que una estrella del pop o un deportista famoso, como el ahora expiloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, haría acto de presencia durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México de 2024. Sin embargo, fue el piloto que condujo durante los primeros entrenamientos de McLaren ese fin de semana: Pato O’Ward, la mayor estrella de la IndyCar y piloto reserva del equipo de F1 con sede en Woking.

El conductor mexicano estaba atrapado en el tráfico y corrió, con su guardaespaldas, dos kilómetros hasta el punto de encuentro. Mientras Pato O’Ward pasaba junto a las filas de gente que rodeaban el edificio, alguien lo vio.

Mientras O’Ward entraba apresuradamente al evento, los fans formaron un túnel, y él lo describió como “los gritos más fuertes que he escuchado en mi vida“. Se sintió “como una estrella del pop“. Y podría decirse que el joven de 26 años lo es, en cierto sentido.

El camino de Pato O’Ward de los karts a la IndyCar

Pato O’Ward pasó de empezar con el karting en México y Estados Unidos a cruzar el Atlántico para probar suerte en los monoplazas. Su sueño era la F1, pero al no conseguir suficientes puntos para su superlicencia, regresó a Estados Unidos y se unió a las categorías inferiores de la categoría más cercana a la F1: la IndyCar. Ha brillado en la categoría, impulsando su marca y talento mientras busca la joya de la corona: una victoria en las 500 Millas de Indianápolis.

Estuvo cerca en los últimos años, perdiendo por poco la victoria en 2024. Y después de clasificar en la primera fila el domingo, se enfrenta a una larga carrera en la que cualquier cosa puede pasar, con la esperanza de cambiar su suerte y lograr otro objetivo.

“Si vas por la vida intentando planificarla, te decepcionarás mucho…”, declaró O’Ward a The Athletic en 2024. “…cuando estás tan concentrado en querer seguir un plan exacto, puedes perderte algunas de las mejores oportunidades”.

Pato O’Wardse describe como un gourmet, prefiere Whole Foods, evita la comida chatarra y cocina filet mignon como especialidad. Disfruta las comidas trampa (como las papas fritas) tras las carreras y se mantiene activo para darse esos gustos.

La infancia acelerada de Pato O’Ward

Nacido y criado en México, la pasión de O’Ward por las carreras comenzó como pasatiempo antes de descubrir su talento. A los seis años, su abuelo le regaló un kart, y a los 13 años ya corría en Europa.

O’Ward aspiraba a la Fórmula 1, pero no lograba acumular los 40 puntos necesarios para la superlicencia de la FIA. Eso lo obligó a cambiar de rumbo.

“Siempre me ha gustado probar cosas diferentes… Nunca me he quedado a medias”. Su enfoque audaz lo llevó a ver a la F1 como la cima, pero no su único destino.

McLaren, su trampolín y su hogar

En 2019, McLaren le ofreció un lugar. “Mi objetivo siempre fue que, en cuanto tuviera la oportunidad, no me bajarían del coche”. Hasta hoy, ha logrado 7 victorias, 25 podios y firmó una extensión multianual.

Para O’Ward, la IndyCar es una de las series más competitivas, con coches similares a los de F1. “Suenan mejor que los de Fórmula 1, te lo aseguro”.

Con 839 mil seguidores en Instagram y 530.000 en TikTok, una publicación con Mahatma Rice alcanzó 1,5 millones de vistas. Sus “Cardboard Patos” son codiciados por sus fans.

Pato O’Ward regala entradas a sus fans. Pagó suites y boletos con su propio dinero. “Muchas veces, definitivamente no salgo ganando”, admitió.

Creó Pato TV para que los fans vieran carreras gratis. Pero el costo de servidores lo obligó a cerrar. “Estoy haciendo que la serie sea mucho más grande en México”.

Aunque NASCAR ya corre en su país, IndyCar no ha llegado. “No quiero culpar a IndyCar… necesitamos un país que nos quiera”.

El grito de batalla: “¿Pato quién?”

Después de su victoria en Milwaukee, la frase “¿Pato quién?” se volvió merchandising y pegatina en su casco.

Pato O’Ward es piloto reserva de F1 y ya tiene la superlicencia. “Tengo la oportunidad de ganar una Indy 500… y quizás luego, un campeonato mundial”.

