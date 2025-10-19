El Milan de Santi Gimenez derrota a la Fiorentina y es líder de la Serie A

GENERANDO AUDIO...

Santi Gimenez fue decisivo en el penalti de la victoria | Reuters

El AC Milan consiguió una victoria muy importante en San Siro al vencer 2-1 a la Fiorentina, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Serie A 2025-26. El doblete de Rafael Leão permitió al conjunto rossonero remontar y colocarse como líder del campeonato con 16 puntos, superando al Inter, Napoli y Roma en la tabla general. Por su parte, la Fiorentina quedó en el lugar 18 con apenas tres unidades, en zona de descenso. El mexicano Santiago Gimenez ingresó de cambio al minuto 57 para cambiarle la cara a su equipo, provocando incluso el penalti que se transformó en el gol del triunfo.