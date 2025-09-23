El Milan vence al Lecce con el primer gol de Santiago Gimenez en la temporada

GENERANDO AUDIO...

El mexicano marcó el primer tanto del partido | Reuters

El Milan avanzó a los octavos de final de la Coppa Italia 2025 tras vencer 3-0 al Lecce en San Siro. El partido de segunda ronda tuvo como protagonista al delantero mexicano Santiago Gimenez, quien abrió el marcador al minuto 20 y firmó su primer tanto oficial de la temporada con el conjunto rossonero.

El gol de Gimenez llegó tras una jugada por la banda izquierda de Davide Bartesaghi, quien desbordó y envió una diagonal al área chica que el mexicano cerró con precisión. La anotación significó el regreso a la red para el atacante, que no marcaba de forma oficial desde mayo pasado en la Serie A, cuando convirtió un doblete en la victoria 3-1 sobre Bologna en la jornada 36.