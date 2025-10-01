El PSG derrota al Barcelona con gol de último minuto en la Champions League

GENERANDO AUDIO...

Barcelona no puede con el PSG en la Champions League | Reuters

El Estadio Olímpico de Montjuic vivió una noche intensa en la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El Barcelona comenzó con fuerza y parecía encaminado a una victoria importante, pero el conjunto de Luis Enrique reaccionó con temple y terminó llevándose los tres puntos con un marcador de 1-2, tras una segunda mitad en la que los azulgranas no pudieron mantener el ritmo parisino. La remontada dejó a los culés con sabor amargo, mientras que el cuadro visitante se marcha con paso firme en Europa.